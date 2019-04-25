В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена25.04.2019 22:53
Неназванный источник в украинском парламенте заявил о стремлении команды Владимира Зеленского отправить в отставку пятерых членов правительства В команде новоизбранного президента ... подробнее →
Взялась за старое: Савченко вновь пришла в Раду с «гранатой»25.04.2019 22:37
После внезапного освобождения из-под стражи в зале суда, внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко начала появляться на заседаниях украинского ... подробнее →
Как воевал сын Порошенко: раскрыта вся правда, в команде Зеленского подтвердили25.04.2019 22:19
Данилюк из команды победителя президентских выборов сожалеет о "качестве" нашей политики". Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей тайно воевал на Донбассе с другими ... подробнее →
Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона25.04.2019 22:04
По словам Геращенко, в следующий сессионный вторник закон передадут на подпись президенту. Закон о функционировании украинского языка как государственного , принятый парламентом 25 апреля, будет ... подробнее →
Как работает медицина в Польше25.04.2019 21:38
Семейные врачи и страховка. Представители команды Владимира Зеленского сделали первые заявления, в которых дали понять, что понижения тарифов ждать не стоит, быстро завершить войну на Донбассе не ... подробнее →
В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять25.04.2019 21:20
В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять. Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области намереваются у ... подробнее →
Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников25.04.2019 21:00
К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци. Как сообщается, дополнительно назначила поезда: № ... подробнее →
Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса25.04.2019 20:40
В Пенсионном фонде РФ объяснили порядок получения российских пенсий жителями оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщают российские СМИ. По данным Пенсионного фонда РФ, назначение ... подробнее →
Названы 5 претендентов на министерские портфели от команды Зеленского, — СМИ25.04.2019 20:24
Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса. В команде Владимира Зеленского допускают вариант роспуска Верховной Рады и замены нескольких ... подробнее →
Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов за «слив» данных25.04.2019 20:00
Социальную сеть Facebook могут крупно оштрафовать. Как выяснили журналисты, делом занимаются американские правоохранители. Как пишет издание The Straits Times , сумма штрафа может ... подробнее →
Захарова назвала «принудительной украинизацией» закон об украинском языке25.04.2019 19:37
Принятый Верховной Радой Украины закон о языке якобы, предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария ... подробнее →
АМКУ разрешил Ахметову завладеть "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"25.04.2019 19:19
Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля выделил разрешение компании ООО "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение у группы "VS Energy" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, ... подробнее →
Причины головной боли, ее симптомы и лечение25.04.2019 19:00
В абсолютном большинстве случаев головная боль сама по себе не опасна, однако есть ряд состояний, которые должны насторожить пациента и врача. На что нужно обратить внимание при головной боли ... подробнее →
Грядет новая война: Климкин сделал неутешительный прогноз по Донбассу25.04.2019 18:40
Глава Кремля Владимир Путин не выдавал бы жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта просто так. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, власти ... подробнее →
На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга25.04.2019 18:20
Информацию о возможном убийстве полицейские получили из соцсетей. Один из злоумышленников опубликовал фотографии тела погибшего. В райцентре Жовква трое несовершеннолетних из-за долга в 12 тысяч ... подробнее →
Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины25.04.2019 18:01
В скандальном указе российского президента Владимира Путина по раздаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса есть три выгоды для Украины. Об этом на своей странице в социальной ... подробнее →
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