В Кабмине грядут массовые увольнения: на очереди пять министров, озвучены имена

25.04.2019 22:53

Неназванный источник в украинском парламенте заявил о стремлении команды  Владимира Зеленского  отправить в отставку пятерых членов правительства В команде новоизбранного президента ... подробнее →

Взялась за старое: Савченко вновь пришла в Раду с «гранатой»

25.04.2019 22:37

После внезапного освобождения из-под стражи в зале суда, внефракционный народный депутат Верховной Рады Украины  Надежда Савченко  начала появляться на заседаниях украинского ... подробнее →

Как воевал сын Порошенко: раскрыта вся правда, в команде Зеленского подтвердили

25.04.2019 22:19

Данилюк из команды победителя президентских выборов сожалеет о "качестве" нашей политики". Сын президента Украины Петра Порошенко Алексей тайно воевал на Донбассе с другими ... подробнее →

Геращенко называет провокацией блокирование "языкового" закона

25.04.2019 22:04

По словам Геращенко, в следующий сессионный вторник закон передадут на подпись президенту. Закон о функционировании украинского языка как государственного , принятый парламентом 25 апреля, будет ... подробнее →

Как работает медицина в Польше

25.04.2019 21:38

Семейные врачи и страховка. Представители команды Владимира Зеленского сделали первые заявления, в которых дали понять, что понижения тарифов ждать не стоит, быстро завершить войну на Донбассе не ... подробнее →

В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять

25.04.2019 21:20

В «ДНР» у должников по ЖКХ будут отнимать жилье и принудительно выселять. Оккупационные «власти ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области намереваются у ... подробнее →

Укрзализныця назначила еще три дополнительных поезда из Киева на период праздников

25.04.2019 21:00

К пасхальным праздникам "Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда Об этом сообщила  пресс-служба  Укрзализныци. Как сообщается, дополнительно назначила поезда: № ... подробнее →

Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса

25.04.2019 20:40

В Пенсионном фонде РФ объяснили порядок получения российских пенсий жителями оккупированных районов Донбасса. Об этом сообщают российские СМИ. По данным Пенсионного фонда РФ, назначение ... подробнее →

Названы 5 претендентов на министерские портфели от команды Зеленского, — СМИ

25.04.2019 20:24

  Пенсии пусть платит Украина. В РФ уточнили "моменты" о российском паспорте жителям Донбасса. В команде Владимира Зеленского допускают вариант роспуска Верховной Рады и замены нескольких ... подробнее →

Facebook могут оштрафовать на миллиарды долларов за «слив» данных

25.04.2019 20:00

Социальную сеть Facebook могут крупно оштрафовать. Как выяснили журналисты, делом занимаются американские правоохранители. Как пишет издание  The Straits Times , сумма штрафа может ... подробнее →

Захарова назвала «принудительной украинизацией» закон об украинском языке

25.04.2019 19:37

Принятый Верховной Радой Украины закон о языке якобы, предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее конституции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария ... подробнее →

АМКУ разрешил Ахметову завладеть "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго"

25.04.2019 19:19

Антимонопольный комитет на заседании 25 апреля выделил разрешение компании ООО "ДТЭК Нафтогаз" на приобретение у группы "VS Energy" акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" в размере, ... подробнее →

Причины головной боли, ее симптомы и лечение

25.04.2019 19:00

В абсолютном большинстве случаев головная боль сама по себе не опасна, однако есть ряд состояний, которые должны насторожить пациента и врача. На что нужно обратить внимание при головной боли ... подробнее →

Грядет новая война: Климкин сделал неутешительный прогноз по Донбассу

25.04.2019 18:40

Глава Кремля  Владимир Путин  не выдавал бы жителям оккупированных территорий Донбасса российские паспорта просто так. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, власти ... подробнее →

На Львовщине трое подростков убили своего знакомого из-за долга

25.04.2019 18:20

Информацию о возможном убийстве полицейские получили из соцсетей. Один из злоумышленников опубликовал фотографии тела погибшего. В райцентре Жовква трое несовершеннолетних из-за долга в 12 тысяч ... подробнее →

Почему раздача российских паспортов на Донбассе выгодна Украине: Запорожский назвал три причины

25.04.2019 18:01

В скандальном указе российского президента Владимира Путина по раздаче российских паспортов жителям оккупированной части Донбасса есть три выгоды для Украины. Об этом на своей странице в социальной ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 49 новостей)

1234>»

все новости Донбасса →
Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх