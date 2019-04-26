Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest

26.04.2019 22:34

Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest («Гогольфест»), который продлится до 1 мая. Как передает корреспондент « Донецких новостей ... подробнее →

Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть

26.04.2019 21:59

Сон - важные елемент нашей жизнь. Однако иногда часы отдыха могут превратиться в настоящий ужас, если вместо прекрасных сновидений нам снятся кошмары. О том, что такие сны значат согласно приметам ... подробнее →

Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны

26.04.2019 21:43

Скоро – финальный месяц весны, и он даст очень многое нескольким зодиакам. Кто-то это поистине заслужил, а кому-то просто улыбнется удача. Впрочем, какая разница, если май станет своеобразным ... подробнее →

Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»

26.04.2019 21:16

В сети появился список документов, необходимых для оформления российского паспорта жителям ОРДО, а также названа стоимость «услуги». Такой информацией поделился блогер Necro Mancer в ... подробнее →

Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля

26.04.2019 20:51

Пенсионный фонд РФ поставил крест на надеждах части жителей "ЛДНР" получать российские пенсии после получения российского паспорта. Жители подконтрольных пророссийским боевикам "ЛДНР", которые ... подробнее →

В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов

26.04.2019 20:12

Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает donpress.com . ... подробнее →

Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"

26.04.2019 19:43

Одиозный олигарх и соратник Путина Виктор Медведчук негативно высказался о ведении переговоров по прекращению огня на Донбассе. Как сообщает " Диалог.UA ", Виктор Медведчук не видит ... подробнее →

В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения

26.04.2019 19:11

Перепись населения на неподконтрольной Украине территории Луганской области главари ОРЛО назначили на 1 октября по 14 октября 2019 года. Соответствующее «поставление» принял так ... подробнее →

В Мариупольском порту углубят дно

26.04.2019 18:39

В Мариуполе подписан договор о проведении дноуглубительных работ в Мариупольском порту. Сегодня, 26 апреля в Администрации портов Украины был подписан договор о проведении дноуглубительных работ ... подробнее →

В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО

26.04.2019 18:06

Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →

Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор

26.04.2019 17:44

На Донбассе подразделения НВФ из пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС. Наблюдатели ОБСЕ во время обследования территории в 300 м от линии ... подробнее →

В суд Киева переданы обвинительные акты по делу Майдана

26.04.2019 17:23

ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства. Об этом сообщает ... подробнее →

Россия устроила испытательный полигон на Донбассе

26.04.2019 17:06

Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и ... подробнее →

Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот

26.04.2019 16:45

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет ... подробнее →

Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой

26.04.2019 16:30

В недавних статьях постоянно подчеркивал: главное — не выиграть эти выборы, главное — реально получить власть. И вот с этим у Владимира Зеленского обозначились трудности. Оказывается, ... подробнее →

В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления

26.04.2019 16:05

Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 42 новостей)

123>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх