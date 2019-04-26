В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси 26.04.2019 10:33 26 апреля, около 8 часов утра, на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло трагическое ДТП. Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По словам очевидцев, водитель ... подробнее →