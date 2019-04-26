В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО 26.04.2019 18:06 Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →

Россия устроила испытательный полигон на Донбассе 26.04.2019 17:06 Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и ... подробнее →