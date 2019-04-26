В сети появился список документов, необходимых для оформления российского паспорта жителям ОРДО, а также названа стоимость «услуги». Такой информацией поделился блогер Necro Mancer в ... подробнее →

Скоро – финальный месяц весны, и он даст очень многое нескольким зодиакам. Кто-то это поистине заслужил, а кому-то просто улыбнется удача. Впрочем, какая разница, если май станет своеобразным ... подробнее →

Сон - важные елемент нашей жизнь. Однако иногда часы отдыха могут превратиться в настоящий ужас, если вместо прекрасных сновидений нам снятся кошмары. О том, что такие сны значат согласно приметам ... подробнее →

Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest («Гогольфест»), который продлится до 1 мая. Как передает корреспондент « Донецких новостей ... подробнее →

Перепись населения на неподконтрольной Украине территории Луганской области главари ОРЛО назначили на 1 октября по 14 октября 2019 года. Соответствующее «поставление» принял так ... подробнее →

Одиозный олигарх и соратник Путина Виктор Медведчук негативно высказался о ведении переговоров по прекращению огня на Донбассе. Как сообщает " Диалог.UA ", Виктор Медведчук не видит ... подробнее →

Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает donpress.com . ... подробнее →

Пенсионный фонд РФ поставил крест на надеждах части жителей "ЛДНР" получать российские пенсии после получения российского паспорта. Жители подконтрольных пророссийским боевикам "ЛДНР", которые ... подробнее →

В Мариупольском порту углубят дно 26.04.2019 18:39 В Мариуполе подписан договор о проведении дноуглубительных работ в Мариупольском порту. Сегодня, 26 апреля в Администрации портов Украины был подписан договор о проведении дноуглубительных работ ... подробнее →

В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО 26.04.2019 18:06 Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →

Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор 26.04.2019 17:44 На Донбассе подразделения НВФ из пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС. Наблюдатели ОБСЕ во время обследования территории в 300 м от линии ... подробнее →