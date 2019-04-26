У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»26.04.2019 12:07
Команда Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, разработала законопроект, который должен возобновить ответственность за незаконное обогащение. Об этом Владимир Зеленский ... подробнее →
Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери26.04.2019 11:52
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами. За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная ... подробнее →
«Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс26.04.2019 11:30
Президент России Владимир Путин заявил о готовности восстановления отношений с Украиной «в полном объеме». Об этом российский лидер сообщил вчера на саммите во Владивостоке, пишет ... подробнее →
Диего Марадона "тряхнул стариной" (ВИДЕО)26.04.2019 11:20
Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона доказал, что еще не забыл, как забивать красивые голы, сообщает ТСН . 58-летний аргентинец разбежался и прямым ... подробнее →
Резкое похолодание: синоптик предупредила о надвигающихся дождях с грозами26.04.2019 11:11
Антициклон, пришедший со стороны Финляндии, принес в Украину почти жаркую — до плюс 26 градусов — погоду. Впрочем, на морских побережьях пока будет немного прохладнее. По прогнозу ... подробнее →
Гороскоп на 26 апреля: Весам не стоит делать уборку, а Рыбам нужно действовать нестандартно26.04.2019 10:51
В этот день не стоит перенапрягаться, также лучше выплеснуть эмоции, чем копить их в себе. Хотите знать, что вас ждет 26 апреля? Эксперты " Апостроф.Лайм " уже ответили на этот вопрос. В нашем ... подробнее →
В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси26.04.2019 10:33
26 апреля, около 8 часов утра, на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло трагическое ДТП. Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По словам очевидцев, водитель ... подробнее →
«Собирайте вещички и на выход». Путин поставил жителям Донбасса жесткий ультиматум26.04.2019 10:17
Жители ОРДЛО, которые вступят в гражданство РФ по упрощенной процедуре, смогут получать российские пенсии только, если переедут в Россию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде страны-оккупанта, пишет ... подробнее →
Страстная пятница 2019: приметы и суеверия26.04.2019 10:03
Страстная или Великая пятница традиционно наступает за два дня до Пасхи. Поскольку Пасха в 2019 году отмечается 28 апреля, то Страстная пятница припадает на 26 апреля, пишут Подробности. После ... подробнее →
Причины смертельного взрыв на шахте "Схидкарбон": Пасечник нарушил гробовое молчание26.04.2019 09:29
Причиной трагичной аварии на шахте "Схидкарбон" в "ЛНР" стал взрыв метана, по словам главаря квазиреспублики Леонида Пасечника. Главарь "ЛНР" Леонид Пасечник дал первый комментарий о взрыве на шахте ... подробнее →
На Prozorro заработал интернет-магазин госзакупок26.04.2019 09:15
25 апреля система Prozorro представила пилотный проект E-каталогов. Теперь государственные заказчики смогут отдельные группы товаров покупать как в обычном интернет-магазине. Об этом сообщает ... подробнее →
В Прибалтике Светлану Лободу «кинули» организаторы концертов26.04.2019 09:00
Певица Светлана Лобода, которая сейчас находится в гастрольном туре по странам Балтии, стала жертвой мошенников. О досадном инциденте Лобода рассказала подписчикам в Instagram, сообщаект ТСН . ... подробнее →
Линия разграничения: у КПВВ «Марьинка» утром стояла большая очередь на выезд26.04.2019 08:58
У КПВВ, расположенных рядом с линией разграничения, сегодня, 26 апреля, скопилось в очередях 220 авто. Все контрольные пункты въезда-выезда функционируют в штатном режиме, сообщает avdeevka.city. ... подробнее →
В РФ рассказали, будут ли платить пенсию "новым гражданам" из украинского Донбасса: названо условие оккупантов26.04.2019 08:29
После пяти лет опустошительной изматывающей войны, даже те, кто искренне верил в "русский мир", относятся скептически к идее "паспортизации" ОРДЛО. Они не верят, что этот шаг Москва сделал для ... подробнее →
Взрыв на шахте на Донбассе: появились новые данные о погибших26.04.2019 08:08
При взрыве 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в оккупированом боевиками поселке Юрьевка Луганской области погибли по меньшей мере 4 человека. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков ... подробнее →
На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и получили жесткую "ответку" от ВСУ26.04.2019 07:48
За минувшие сутки, 25 апреля, на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. "25 ... подробнее →
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- У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»12:07
- Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери11:52
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- В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси10:33
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