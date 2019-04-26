Антициклон, пришедший со стороны Финляндии, принес в Украину почти жаркую — до плюс 26 градусов — погоду. Впрочем, на морских побережьях пока будет немного прохладнее. По прогнозу ... подробнее →

Легендарный аргентинский футболист и тренер мексиканского "Дорадоса" Диего Марадона доказал, что еще не забыл, как забивать красивые голы, сообщает ТСН . 58-летний аргентинец разбежался и прямым ... подробнее →

Президент России Владимир Путин заявил о готовности восстановления отношений с Украиной «в полном объеме». Об этом российский лидер сообщил вчера на саммите во Владивостоке, пишет ... подробнее →

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами. За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная ... подробнее →

В Мариуполе произошло жуткое ДТП. Погиб водитель такси 26.04.2019 10:33 26 апреля, около 8 часов утра, на ул. Макара Мазая в Кальмиусском районе Мариуполя произошло трагическое ДТП. Об этом с места событий сообщает корреспондент 0629. По словам очевидцев, водитель ... подробнее →