В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО

26.04.2019 18:06

Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →

Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот

26.04.2019 16:45

В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет ... подробнее →

Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой

26.04.2019 16:30

В недавних статьях постоянно подчеркивал: главное — не выиграть эти выборы, главное — реально получить власть. И вот с этим у Владимира Зеленского обозначились трудности. Оказывается, ... подробнее →

В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления

26.04.2019 16:05

Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →

«Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах

26.04.2019 15:59

Подписание главой Кремля Владимиром Путиным указа, предусматривающего упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей «Л/ДНР», не привело к особому восторгу жителей ... подробнее →

В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone

26.04.2019 15:21

Повреждения кабеля в неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области привели к нарушению работы украинского мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →

Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции

26.04.2019 15:17

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин мощно обратился к украинцам, вынужденно проживающим на территориях "ДНР" и "ЛНР", касательно российских паспортов. Как сообщает " Диалог.UA ", Климкин ... подробнее →

Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)

26.04.2019 14:10

Xiaomi расширила линейку электротранспорта, выпустив электромопед Himo Т1, цена которого составляет всего 450 долларов, сообщает Знай.ua . По совокупности характеристик Himo Т1 это скорее ... подробнее →

Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона

26.04.2019 13:50

Правительство Венгрии очень жестко отреагировало на принятие Верховной Радой Украины языкового закона. Как сообщает " Диалог.UA ", Венгрия заявила, что из-за принятия языкового закона в будущем ... подробнее →

В «ДНР» отменен комендантский час

26.04.2019 13:33

На временно оккупированных территориях Донецкой области действует комендантский час. Тем не менее, главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час. Вот что узнали ... подробнее →

Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО

26.04.2019 13:12

Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО. По ... подробнее →

ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую

26.04.2019 12:49

В частности, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению. Подразделения Вооруженных сил Украины в полной ... подробнее →

В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»

26.04.2019 12:31

Во временно оккупированном Донецке идет охота за инакомыслящими. Так, за свою позицию несколько студентов университета «заперли на подвал». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»

26.04.2019 12:07

Команда Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, разработала законопроект, который должен возобновить ответственность за незаконное обогащение. Об этом Владимир Зеленский ... подробнее →

Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери

26.04.2019 11:52

Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами. За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная ... подробнее →

«Будет изолирован и брошен»: Путин сообщил о судьбе, ожидающей Донбасс

26.04.2019 11:30

Президент России Владимир Путин заявил о готовности восстановления отношений с Украиной «в полном объеме». Об этом российский лидер сообщил вчера на саммите во Владивостоке, пишет ... подробнее →

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