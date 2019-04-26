В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО26.04.2019 18:06
Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →
Россия устроила испытательный полигон на Донбассе26.04.2019 17:06
Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и ... подробнее →
Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот26.04.2019 16:45
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет ... подробнее →
Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой26.04.2019 16:30
В недавних статьях постоянно подчеркивал: главное — не выиграть эти выборы, главное — реально получить власть. И вот с этим у Владимира Зеленского обозначились трудности. Оказывается, ... подробнее →
В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления26.04.2019 16:05
Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →
«Наша жизнь от этого не улучшится»: в ОРДЛО не пахнет ажиотажем от решения Путина о паспортах26.04.2019 15:59
Подписание главой Кремля Владимиром Путиным указа, предусматривающего упрощенную процедуру получения российского гражданства для жителей «Л/ДНР», не привело к особому восторгу жителей ... подробнее →
В ОРДО объяснили причину отсутствия мобильной связи Vodafone26.04.2019 15:21
Повреждения кабеля в неподконтрольной Украине Макеевке Донецкой области привели к нарушению работы украинского мобильного оператора Vodafone на территории ОРДО Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ... подробнее →
Климкин мощно "наехал" на РФ за российские паспорта в ОРДЛО и призвал украинцев не вестись на манипуляции26.04.2019 15:17
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин мощно обратился к украинцам, вынужденно проживающим на территориях "ДНР" и "ЛНР", касательно российских паспортов. Как сообщает " Диалог.UA ", Климкин ... подробнее →
Xiaomi представила электромопед за $450 (ВИДЕО)26.04.2019 14:10
Xiaomi расширила линейку электротранспорта, выпустив электромопед Himo Т1, цена которого составляет всего 450 долларов, сообщает Знай.ua . По совокупности характеристик Himo Т1 это скорее ... подробнее →
Правительство Венгрии угрожает Украине из-за языкового закона26.04.2019 13:50
Правительство Венгрии очень жестко отреагировало на принятие Верховной Радой Украины языкового закона. Как сообщает " Диалог.UA ", Венгрия заявила, что из-за принятия языкового закона в будущем ... подробнее →
В «ДНР» отменен комендантский час26.04.2019 13:33
На временно оккупированных территориях Донецкой области действует комендантский час. Тем не менее, главарь «ДНР» Денис Пушилин иногда отменяет комендантский час. Вот что узнали ... подробнее →
Гиркин сделал важное заявление по ситуации с выдачей паспортов РФ жителям ОРДЛО. ВИДЕО26.04.2019 13:12
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Стрелков-Гиркин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина об упрощении получения российского гражданства жителями ОРДЛО. По ... подробнее →
ВСУ на Донбассе срочно приведены в полную боевую готовность: Наев назвал причины, приехав на передовую26.04.2019 12:49
В частности, командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений к действиям по назначению. Подразделения Вооруженных сил Украины в полной ... подробнее →
В Донецке нескольких студентов университета «заперли на подвал»26.04.2019 12:31
Во временно оккупированном Донецке идет охота за инакомыслящими. Так, за свою позицию несколько студентов университета «заперли на подвал». Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
У Зеленского пошли на крайние меры: «никто не уйдет от тюрьмы»26.04.2019 12:07
Команда Владимира Зеленского, победившего на выборах президента Украины, разработала законопроект, который должен возобновить ответственность за незаконное обогащение. Об этом Владимир Зеленский ... подробнее →
Армия РФ раскачивает ситуацию в семи районах Донбасса: ответ ВСУ заставил боевиков считать потери26.04.2019 11:52
Незаконные вооруженные формирования "Л/ДНР" не оставляют попыток разжечь ситуацию на временно оккупированном Донбассе до предела провокационными ударами. За минувшие сутки, 25 апреля, гибридная ... подробнее →
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