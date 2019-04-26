Супер-зайцы, писанки и рок: В Мариуполе стартовал ГогольFest26.04.2019 22:34
Сегодня, 26 апреля, в Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest («Гогольфест»), который продлится до 1 мая. Как передает корреспондент « Донецких новостей ... подробнее →
Толкование примет и суеверий: к чему снится смерть26.04.2019 21:59
Сон - важные елемент нашей жизнь. Однако иногда часы отдыха могут превратиться в настоящий ужас, если вместо прекрасных сновидений нам снятся кошмары. О том, что такие сны значат согласно приметам ... подробнее →
Для кого май станет самым щедрым месяцем 2019 года – астрологи раскрывают тайны26.04.2019 21:43
Скоро – финальный месяц весны, и он даст очень многое нескольким зодиакам. Кто-то это поистине заслужил, а кому-то просто улыбнется удача. Впрочем, какая разница, если май станет своеобразным ... подробнее →
Обнародован список документов для получения паспорта РФ в ОРДО, а также стоимость «услуги»26.04.2019 21:16
В сети появился список документов, необходимых для оформления российского паспорта жителям ОРДО, а также названа стоимость «услуги». Такой информацией поделился блогер Necro Mancer в ... подробнее →
Паспорта от Путина оказались "бракованными": в "ЛДНР" не ожидали такого подвоха от Кремля26.04.2019 20:51
Пенсионный фонд РФ поставил крест на надеждах части жителей "ЛДНР" получать российские пенсии после получения российского паспорта. Жители подконтрольных пророссийским боевикам "ЛДНР", которые ... подробнее →
В ЦИК озвучили дату объявления результатов выборов26.04.2019 20:12
Центральная избирательная комиссия объявит результаты второго тура президентских выборов в Украине 30 апреля. Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, передает donpress.com . ... подробнее →
Кум Путина Медведчук раскритиковал "нормандский формат"26.04.2019 19:43
Одиозный олигарх и соратник Путина Виктор Медведчук негативно высказался о ведении переговоров по прекращению огня на Донбассе. Как сообщает " Диалог.UA ", Виктор Медведчук не видит ... подробнее →
В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения26.04.2019 19:11
Перепись населения на неподконтрольной Украине территории Луганской области главари ОРЛО назначили на 1 октября по 14 октября 2019 года. Соответствующее «поставление» принял так ... подробнее →
В Мариупольском порту углубят дно26.04.2019 18:39
В Мариуполе подписан договор о проведении дноуглубительных работ в Мариупольском порту. Сегодня, 26 апреля в Администрации портов Украины был подписан договор о проведении дноуглубительных работ ... подробнее →
В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО26.04.2019 18:06
Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →
Подразделения НВФ обстреляли Чермалык: поврежден жилой сектор26.04.2019 17:44
На Донбассе подразделения НВФ из пулеметов обстреляли дома в селе Чермалык Донецкой области. Об этом сообщает штаб ООС. Наблюдатели ОБСЕ во время обследования территории в 300 м от линии ... подробнее →
В суд Киева переданы обвинительные акты по делу Майдана26.04.2019 17:23
ГПУ передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении правоохранителей по делу незаконного задержания и избиения активиста во время Революции Достоинства. Об этом сообщает ... подробнее →
Россия устроила испытательный полигон на Донбассе26.04.2019 17:06
Модернизированная система образца 2019 года способна ослепить противника на расстоянии до 7,5 км, а в некоторых режимах и вовсе уничтожить зрение. Стоит отметить, что излучение станции в видимом и ... подробнее →
Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот26.04.2019 16:45
В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет ... подробнее →
Власть при Порошенко стала не только неделимой, но и непередаваемой26.04.2019 16:30
В недавних статьях постоянно подчеркивал: главное — не выиграть эти выборы, главное — реально получить власть. И вот с этим у Владимира Зеленского обозначились трудности. Оказывается, ... подробнее →
В Горловке на бигбордах всё ещё висят новогодние поздравления26.04.2019 16:05
Во временно оккупированной Горловке на бигборгдах висят новогодние поздравления, а также поздравления с 8 марта. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Жители временно ... подробнее →
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