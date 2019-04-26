В МИД опровергли заявление России про украинцев, которые уехали из ОРДЛО 26.04.2019 18:06 Сделаное российской стороной в ООН заявление о том, что с 2014 года почти миллион граждан выехали из оккупированных территорий в Россию, не соответствует имеющимся в МИД данным. Об этом заявил ... подробнее →

Роспуск Рады: у Зеленского проговорились, как парламент поплатится за госпереворот 26.04.2019 16:45 В команде новоизбранного президента Владимира Зеленского не исключают роспуск Верховной Рады Об этом рассказал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в эфире Право на владу, пишет ... подробнее →