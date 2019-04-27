В течение 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 20 преступлений. Об этом и не только сообщил представитель пресс-центра ОС Алексей Жуганов. По словам Жуганов правоохранители из состава Объединенных сил ... подробнее →

Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. На Гран-при Сеула в Южной Корее она поочередно победила японку Мисаки Эмура (15:10), ... подробнее →

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре может быть распространена на граждан Украины в целом. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам ... подробнее →

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook уточнила прогноз погоди на праздничные дни , отметив, что на западе страны ожидаются ливни, на юге и центре преимущественно будет сухо, передает ... подробнее →

В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше 27.04.2019 21:18 Национальный банк Украины в преддверии праздника укрепил официальный курс гривны к доллару. Как сообщает https://www.dialog.ua НБУ в субботу 27 апреля установил курс гривны к доллару на ... подробнее →

В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон 27.04.2019 21:00 В начале выступления президента США Дональда Трампа перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана мужчина из толпы бросил на сцену телефон, после чего был задержан правоохранителями. 26 апреля в Индиане (США) на сцену во время ... подробнее →

Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому 27.04.2019 20:40 Украинский олигарх Игорь Коломойский завил о своей готовности консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Коломойский сказал в интервью телеканалу НТВ. «Он взвалил себе на плечи большой груз, и в первую очередь это его ... подробнее →