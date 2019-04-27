Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные

27.04.2019 22:49

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook  уточнила прогноз погоди на праздничные дни , отметив, что на западе страны ожидаются ливни, на юге и центре преимущественно будет сухо, передает  ... подробнее →

Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины

27.04.2019 22:26

Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре может быть распространена на граждан Украины в целом. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам ... подробнее →

Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду

27.04.2019 22:03

Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. На  Гран-при Сеула в Южной Корее она поочередно победила  японку Мисаки Эмура (15:10), ... подробнее →

Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе

27.04.2019 21:40

В течение 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 20 преступлений. Об этом и не только сообщил представитель пресс-центра ОС Алексей Жуганов. По словам Жуганов правоохранители из состава Объединенных сил ... подробнее →

В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше

27.04.2019 21:18

Национальный банк Украины в преддверии праздника укрепил официальный курс гривны к доллару. Как сообщает https://www.dialog.ua  НБУ в субботу 27 апреля установил курс гривны к доллару на ... подробнее →

В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон

27.04.2019 21:00

В начале выступления президента США Дональда Трампа перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана мужчина из толпы бросил на сцену телефон, после чего был задержан правоохранителями.   26 апреля в Индиане (США) на сцену во время ... подробнее →

Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому

27.04.2019 20:40

Украинский олигарх Игорь Коломойский завил о своей готовности консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Коломойский сказал в интервью телеканалу НТВ. «Он взвалил себе на плечи большой груз, и в первую очередь это его ... подробнее →

Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию

27.04.2019 20:20

Инструкция поможет плательщикам налогов правильно ее составить и подать. Украинцы должны успеть к 2 мая подать декларацию о доходах, пишет  Знай . Главное управление ДФС в Донецкой ... подробнее →

Оля Полякова рассказала о детской травме

27.04.2019 20:00

Певица пострадала от занятий музыкой. Эксперт супершоу "Дивовижні люди" Оля Полякова поделилась интересными подробностями из своей жизни, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  ... подробнее →

Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск

27.04.2019 19:43

Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на неподконтрольной Киеву территории  Луганской области  за пределами выделенных мест хранения вооружения более 50 танков, а ... подробнее →

Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона

27.04.2019 19:20

В законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык. Верховная Рада устранит преграды к подписанию закона о языке в ... подробнее →

Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность

27.04.2019 19:00

Сладость нужно есть каждый день. Согласно исследованию ученых из Италии, ежедневное употребление шоколада может улучшать мозговую деятельность человека, передает  Хроника.инфо  со ... подробнее →

Самолет с россиянами рухнул в лесу, никто не выжил: первые детали катастрофы

27.04.2019 18:42

Крушение на востоке России . Легкомоторный самолет Як-18 упал и разбился. В результате происшествия никто не выжил. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство региона, ... подробнее →

Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»

27.04.2019 18:20

После того, как  Владимир Путин  подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных регионов Луганской и Донецкой областей, в Киеве сто раз ... подробнее →

В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest

27.04.2019 18:00

26 апреля в Мариуполе началось проведение международного фестиваля современного искусства StartUp ГогольFest Открыла фестиваль мариупольская рок-группа Sun Scream, передают  Новости Донбасса . Также выступила группа YUKO, которая принимала ... подробнее →

Есть план: Украина накажет РФ за российские паспорта на Донбассе

27.04.2019 17:38

Украинское правительство вводит против России жесткие санкции из-за дерзкого решения президента Владимира Путина по жителям ОРДЛО МИД Украины разрабатывает суровый ответ на упрощение выдачи ... подробнее →

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