Синоптик рассказала о резкой перемене погоды на выходные27.04.2019 22:49
Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook уточнила прогноз погоди на праздничные дни , отметив, что на западе страны ожидаются ливни, на юге и центре преимущественно будет сухо, передает ... подробнее →
Путин: мы можем упростить процедуру получения гражданства РФ для всех граждан Украины27.04.2019 22:26
Возможность получить российское гражданство по упрощенной процедуре может быть распространена на граждан Украины в целом. Об этом заявил Владимир Путин во время пресс-конференции, посвященной итогам ... подробнее →
Украинская чемпионка с блеском выиграла отбор на Олимпиаду27.04.2019 22:03
Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей первого отборочного турнира на Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио. На Гран-при Сеула в Южной Корее она поочередно победила японку Мисаки Эмура (15:10), ... подробнее →
Шесть возможных боевиков задержаны на Донбассе27.04.2019 21:40
В течение 26 апреля в районе проведения операции Объединенных сил правоохранителями раскрыто 20 преступлений. Об этом и не только сообщил представитель пресс-центра ОС Алексей Жуганов. По словам Жуганов правоохранители из состава Объединенных сил ... подробнее →
В Украине нереально упал курс доллара: что будет дальше27.04.2019 21:18
Национальный банк Украины в преддверии праздника укрепил официальный курс гривны к доллару. Как сообщает https://www.dialog.ua НБУ в субботу 27 апреля установил курс гривны к доллару на ... подробнее →
В Трампа во время выступления бросили мобильный телефон27.04.2019 21:00
В начале выступления президента США Дональда Трампа перед Национальной стрелковой ассоциацией в штате Индиана мужчина из толпы бросил на сцену телефон, после чего был задержан правоохранителями. 26 апреля в Индиане (США) на сцену во время ... подробнее →
Коломойский заявил, что готов помогать Зеленскому27.04.2019 20:40
Украинский олигарх Игорь Коломойский завил о своей готовности консультировать будущего президента Украины Владимира Зеленского. Об этом Коломойский сказал в интервью телеканалу НТВ. «Он взвалил себе на плечи большой груз, и в первую очередь это его ... подробнее →
Успеть до 2 мая: кто должен подать налоговую декларацию27.04.2019 20:20
Инструкция поможет плательщикам налогов правильно ее составить и подать. Украинцы должны успеть к 2 мая подать декларацию о доходах, пишет Знай . Главное управление ДФС в Донецкой ... подробнее →
Оля Полякова рассказала о детской травме27.04.2019 20:00
Певица пострадала от занятий музыкой. Эксперт супершоу "Дивовижні люди" Оля Полякова поделилась интересными подробностями из своей жизни, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск27.04.2019 19:43
Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на неподконтрольной Киеву территории Луганской области за пределами выделенных мест хранения вооружения более 50 танков, а ... подробнее →
Эксклюзивное интервью с Андреем Парубием: Рада устранит преграды перед подписанием языкового закона27.04.2019 19:20
В законе предусмотрено – и поощрять, и давать возможность всем гражданам Украины бесплатно учить украинский язык. Верховная Рада устранит преграды к подписанию закона о языке в ... подробнее →
Употребление этого лакомства улучшает мозговую активность27.04.2019 19:00
Сладость нужно есть каждый день. Согласно исследованию ученых из Италии, ежедневное употребление шоколада может улучшать мозговую деятельность человека, передает Хроника.инфо со ... подробнее →
Самолет с россиянами рухнул в лесу, никто не выжил: первые детали катастрофы27.04.2019 18:42
Крушение на востоке России . Легкомоторный самолет Як-18 упал и разбился. В результате происшествия никто не выжил. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительство региона, ... подробнее →
Политолог: «В Киеве сто раз подумают теперь, прежде чем стрелять по Донбассу»27.04.2019 18:20
После того, как Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных регионов Луганской и Донецкой областей, в Киеве сто раз ... подробнее →
В Мариуполе стартовал фестиваль современного искусства ГогольFest27.04.2019 18:00
26 апреля в Мариуполе началось проведение международного фестиваля современного искусства StartUp ГогольFest Открыла фестиваль мариупольская рок-группа Sun Scream, передают Новости Донбасса . Также выступила группа YUKO, которая принимала ... подробнее →
Есть план: Украина накажет РФ за российские паспорта на Донбассе27.04.2019 17:38
Украинское правительство вводит против России жесткие санкции из-за дерзкого решения президента Владимира Путина по жителям ОРДЛО МИД Украины разрабатывает суровый ответ на упрощение выдачи ... подробнее →
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