Благодатный огонь был доставлен на неконтролируемый Донбасс

28.04.2019 22:29

«Впервые с 2014 года - с начала боевых действий на Востоке Украины - Благодатный Огонь, привезённый в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Это сигнал нашим братьям и соотечественникам, ... подробнее →

«Бесплатный чай и куличи»: жители Донецка отметили Пасху

28.04.2019 22:08

Жители неподконтрольного Украине Донецка сегодня в парке культуры и отдыха имени Щербакова отметили праздник Пасхи. Как отмечают, подконтрольные ОРДО СМИ, посетители парка смогли ... подробнее →

Армия РФ под оккупированный Луганск стянула крупную партию запрещенной техники

28.04.2019 21:50

Скопление техники выявили наблюдатели ОБСЕ. В отчете Миссии сказано, что на территории, временно подконтрольные российским наемникам из "ЛНР", свезли не только танки, но и прочую тяжелую технику ... подробнее →

Жители Донетчины задыхаются от трупного запаха

28.04.2019 21:31

Жители поселка Бахмутское Донецкой области уже несколько дней страдают от едкого запаха, похожего на трупный. Люди волнуются, что это может плохо отразиться на здоровье, передает ... подробнее →

Знаковое фото из Донецка шокировало соцсети: "R.I.P, ничего хорошего больше здесь не будет"

28.04.2019 21:09

Участники обсуждений признавали, что "Донбасс Арена" была одним из самых любимых мест в Донецке: с этим стадионом у многих связаны очень яркие воспоминания. Самый знакомый стадион ныне ... подробнее →

Найдено фото «премьера ДНР», который скрывает свое лицо

28.04.2019 20:43

В сети появилось фото так называемого премьер-министра террористической "ДНР" Александра Ананченко, который ранее скрывал свое лицо. Фотография была сделана на Ялтинском экономическом форуме, ... подробнее →

Наемник из России по кличке "Палестинец" рассказал, как боевики ДНР грабили инкассаторов. ВИДЕО

28.04.2019 20:17

Пророссийский боевик Александр Илютенко по кличке "Палестинец" детально рассказал о том, как он и его соратники грабили инкассаторов на оккупированных территориях Донбасса, пишет from-ua . "Я не ... подробнее →

Стало известно, как главари ОРДЛО Пасху отмечали

28.04.2019 19:48

Главарь «ДНР» Денис Пушилин вместе со своей семьей посетил пасхальное богослужение в Свято-Николаевском храме в поселке Ясиновка, расположенном в северном пригороде неподконтрольной ... подробнее →

Мертв еще один враг Украины: боевик Политаев из Донецка стал "грузом 200"

28.04.2019 19:21

На Донбассе 25 апреля простился с жизнью еще один террорист "ДНР" Станислав Политаев. О потерях в рядах оккупанта рассказал в Twitter блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на ... подробнее →

«Это станет концом России»: путинский пропагандист предупредил Кремль о катастрофе из-за раздачи паспортов жителям Украины

28.04.2019 18:48

Последствия принятого в Кремле решения о начале массовой раздаче паспортов России гражданам Украины в первую очередь будут весьма плачевными в первую очередь для режима Владимира Путина. Как передает ... подробнее →

Этим четырем знакам Зодиака не рекомендуется вступать в брак

28.04.2019 18:14

Одни за свою жизнь успевают побывать там не единожды, вторые так и остаются без брачных уз. Рыбы и Тельцы очень хотят семейной жизни, но долго и нудно принимают решение о вступлении в брак. ... подробнее →

"Над Путиным смеются и он никогда этого не простит, война неизбежна", - эксперты об ответе Зеленского

28.04.2019 17:54

Жесткое послание новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского выставило посмешищем агрессора Владимира Путина. Будут последствия. Эксперты прогнозируют обострение конфликта Киева и Москвы, ... подробнее →

За линию разграничения: Почему каждый пятый переселенец вернулся домой

28.04.2019 17:35

В Украине продолжается исход переселенцев в места своего изначального проживания на неконтролируемой территории. Такой вывод легко напрашивается, если сравнить, как изменилось число внутренне ... подробнее →

3 секрета женщин, которых мужчины носят на руках

28.04.2019 17:15

Вы, наверное, часто замечали в жизни такие ситуации: харизматичный, представительный мужчина рядом с самой «обыкновенной» по общепринятым меркам спутницей. И красивая, умная, успешная и ... подробнее →

Названы продукты, помогающие избежать переедания

28.04.2019 16:49

При склонности к лишнему весу и чрезмерному аппетиту специалисты рекомендуют использовать при приготовлении блюд красный перец, сообщает Хроника.инфо. Главное правило всех желающих похудеть ... подробнее →

«Все очень проблемно для половины города»: на шахте Засядько в Донецке горит угольный пласт

28.04.2019 16:28

На шахте имени Засядько, что в Киевском районе неподконтрольного Донецка, произошло самовозгорание угольного пласта. Об этом сообщили в так называемом «МЧС ДНР». По их информации, ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 49 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх