Как отвлечь детей от гаджетов29.04.2019 22:39
Глава Минздрава ответила, когда детям можно начинать "пользоваться" гаджетами и об ограничениях. Детям до двух лет лучше не проводить время перед экраном или с телефоном. Для детей старше такое ... подробнее →
Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора29.04.2019 22:15
У каждого в окружении есть знакомый, которому постоянно везет. По крайней мере, так кажется со стороны. Однако психологи утверждают, что везение – это готовность самого человека воспользоваться ... подробнее →
Стало известно, кого Зеленский назначит премьером: «Будет абсолютно лоялен»29.04.2019 21:39
В правительстве есть несколько основных претендентов на кресло премьер-министра при президенте Владимире Зеленском О том, кому именно может достаться эта должность после инаугурации нового ... подробнее →
«У нас будет общее гражданство»: Путин ответил на слова Зеленского про украинские паспорта для россиян29.04.2019 21:15
Президент России Владимир Путин прокомментировал слова будущего президента Украины Владимира Зеленского о выдаче россиянам украинских паспортов. Об этом сообщает российское агентство ... подробнее →
У Зеленского прокомментировали слухи о его встрече с олигархами29.04.2019 21:02
У победителя президентской гонки Владимира Зеленского опровергли слухи о его встречах с украинскими и иностранных олигархами во время отдыха в Турции. Об этом сообщила его пресс-секретарь Ирина Победоносцева. Так, пресс-секретарь Зеленского отметила: ... подробнее →
Как правильно разгрузить организм после праздников29.04.2019 20:38
Организм человека нуждается в отдыхе от пищи. Разгрузочные дни - обязательная процедура для всех, кто заботится о своем здоровье, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на lenta.ua ... подробнее →
Целый континент покинет Землю: австралийцы хотят переселиться на Луну29.04.2019 20:20
Представители Австралийского космического агентства (ASA) строят далеко идущие планы по масштабному покорению далекого космоса. Издание Bloomberg сообщило о том, что австралийцы собрались колонизировать Луну. Несмотря на то, что Австралийское ... подробнее →
За лекарства без рецепта будут наказывать в Украине: известна стратегия29.04.2019 20:00
Таким образом хотят уберечь украинцев от неконтролируемого приема антибиотиков По просьбе Министерства здравоохранения Гослекслужба разрабатывает изменения в законе, для увеличения ... подробнее →
Резкий рост цен: эксперты объяснили, почему подорожали овощи29.04.2019 19:46
Молодые овощи в Украине дешевеют практически каждый день, и на рынках и в магазинах города их быстро покупают, однако цены на урожай прошлого года резко повышаются. Как информирует replyua.net ... подробнее →
Путин призвал власти Украины вернуть гражданство Саакашвили29.04.2019 19:30
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что Украина якобы должна вернуть гражданство экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает ТАСС. ... подробнее →
Появились подробности первого официального визита Зеленского29.04.2019 19:15
Адвокат команды победителя президентских выборов Владимира Зеленского рассказал, куда в Украине, в первую очередь, должен поехать новоиспеченный президент Андрей Богдан высказал мнение о том, что ... подробнее →
Ученые научились формировать костную ткань из жира человека29.04.2019 19:00
В Израиле научились превращать жир в костную ткань Израильские ученые первыми в мире успешно применили метод, который многие уже назвали революцией в ортопедии. Они научились формировать костную ... подробнее →
Зеленский получил совет, как решить ситуацию по Донбассу29.04.2019 18:48
Сергей Гармаш предложил жестко отреагировать на указ Путина о раздаче российских паспортов жителям ОРДЛО. По мнению политического аналитика, Украина теряет Донбасс. Благодаря решению ... подробнее →
Россия разрешила транзит запретных украинских товаров в страны Азии29.04.2019 18:30
Власти РФ прорабатывает поправки в законодательство, касающееся транзита подсанкционных украинских товаров через Россию на территорию стран Азии. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей ... подробнее →
В Украине резко ужесточат наказание для пьяных за рулем: чего ожидать29.04.2019 18:15
В Украине с 2020 года значительно ужесточат штрафы для водителей за управление авто в нетрезвом состоянии. Такие меры предусматривает закон об уголовных проступках, опубликованный в издании "Голос ... подробнее →
В РФ открылся первый пункт выдачи паспортов жителям ОРЛО, — росСМИ29.04.2019 18:00
В городе Новошахтинск Ростовской области (РФ) открылся первый пункт, где по упрощенной процедуре будут выдаваться российские паспорта жителям так называемой «ЛНР». Об этом 29 апреля ... подробнее →
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