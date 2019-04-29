Смена номера и коммуналка по-новому: что ожидает украинцев в мае29.04.2019 11:31
Со следующего месяца украинцам придется платить по счетам за соседей, а должников начнут штрафовать. Цена газа немного упадет, а менять оператора теперь можно будет, не теряя старого номера. "Вести" ... подробнее →
Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»29.04.2019 11:10
Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсия выплачивается не всем жителям оккупированного Донбасса, а только тем, кто за ней лично обращается, передает ... подробнее →
Поливальный понедельник: что необходимо сделать в первый день после Пасхи29.04.2019 10:52
Поливальный понедельник отмечается ежегодно в первый день после светлого праздника Пасхи. В нынешнем году он припадает на 29 апреля. Существует традиция, что в Поливальный понедельник обливают ... подробнее →
У Зеленского озвучили планы по возвращению в Украину российских артистов и советского кино29.04.2019 10:38
Спикер новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал — разрешат ли российским артистам снова выступать в Украине и будут ли показывать снятые в ... подробнее →
Штраф за грязные номера: шпаргалка для водителя29.04.2019 10:20
Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить его символы с расстояния 20 метров, пишет yaizakon . Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение ... подробнее →
Скоро рванет: в России пригрозили Украине новым Чернобылем29.04.2019 10:02
Российские журналисты заявили, что в Украине можно ожидать новой крупной аварии на одной из атомных электростанций. Об этом сказано в материале 360tv . Утверждается, что власти страны "не ... подробнее →
Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями29.04.2019 09:45
На днях археологи показали общественности весь свой фронт работ Археологи обнаружили древнюю гробницу с "новым" интерьером и сразу же принялись за ее изучения. Специалисты удивились, когда увидели ... подробнее →
Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина29.04.2019 09:32
В Казахстане, впервые в истории на пост президента баллотируется женщина. Об этом сообщает NUR.KZ. В Казахстане, 28 апреля, девять человек изъявили желание занять пост главы государства. ... подробнее →
На баланс ВСУ поступит новейшая, сверхмощная боевая бронированная техника29.04.2019 09:15
Новая бронированная машина «Атаман» может вот-вот поступить на вооружение украинских морских пехотинцев. Эта военная техника является отечественным вооружением. Как удалось выяснить ... подробнее →
Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом29.04.2019 09:00
Можно подхватить опасную болезнь. Украинцы могут наткнуться на использованные шприцы или иглы во время уборки или отдыха в парках и скверах, передает Хроника.инфо со ссылкой на ... подробнее →
Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение29.04.2019 08:46
Огромный дефицит Пенсионного фонда может привести к резкому уменьшению выплат пенсионерам Сейчас бюджету недостает 16 миллиардов гривен. Уже сейчас украинцам должны сильно сократить пенсии. Об ... подробнее →
«Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня29.04.2019 08:30
Завтра, 29 квітня, на українців чекає не дуже привітна погода. Частину нашої країни накриє хвиля дощів . Про це пише український синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у ... подробнее →
Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными29.04.2019 08:15
Обращаясь к российскому президенту, новоизбранный глава Украинского государства потребовал "разморозить" обмен военнопленными. Но вместо РФ ответили ее донбасские марионетки – главари ... подробнее →
Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья29.04.2019 08:00
Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича. Антонина Стародубова, диетолог департамента здравоохранения Москвы, предупреждает, что пасхальный кулич очень высококалорийный, и его ... подробнее →
Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс29.04.2019 07:46
Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса. Такое решение журналист связал с прошедшими выборами ... подробнее →
Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь29.04.2019 07:21
Впервые с 2014 года Благодатный Огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Об этом написал глава парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский в ... подробнее →
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- У Зеленского озвучили планы по возвращению в Украину российских артистов и советского кино10:38
- Штраф за грязные номера: шпаргалка для водителя10:20
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- Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями09:45
- Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина09:32
- На баланс ВСУ поступит новейшая, сверхмощная боевая бронированная техника09:15
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