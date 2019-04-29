Медики назвали семь простых способов борьбы с головной болью 29.04.2019 12:00 От такой боли можно избавиться и без таблеток. Головная боль способна любого выбить из сил и превратить самый продуктивный день в ужасный. Но если такая боль застала вас врасплох, есть несколько ... подробнее →

Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР» 29.04.2019 11:10 Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсия выплачивается не всем жителям оккупированного Донбасса, а только тем, кто за ней лично обращается, передает ... подробнее →