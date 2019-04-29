Как отвлечь детей от гаджетов 29.04.2019 22:39 Глава Минздрава ответила, когда детям можно начинать "пользоваться" гаджетами и об ограничениях. Детям до двух лет лучше не проводить время перед экраном или с телефоном. Для детей старше такое ... подробнее →

Что делать, чтобы вас всегда везло: 4 фактора 29.04.2019 22:15 У каждого в окружении есть знакомый, которому постоянно везет. По крайней мере, так кажется со стороны. Однако психологи утверждают, что везение – это готовность самого человека воспользоваться ... подробнее →