Смена номера и коммуналка по-новому: что ожидает украинцев в мае

29.04.2019 11:31

Со следующего месяца украинцам придется платить по счетам за соседей, а должников начнут штрафовать. Цена газа немного упадет, а менять оператора теперь можно будет, не теряя старого номера. "Вести" ... подробнее →

Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР»

29.04.2019 11:10

Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсия выплачивается не всем жителям оккупированного Донбасса, а только тем, кто за ней лично обращается, передает  ... подробнее →

Поливальный понедельник: что необходимо сделать в первый день после Пасхи

29.04.2019 10:52

Поливальный понедельник отмечается ежегодно в первый день после светлого праздника Пасхи. В нынешнем году он припадает на 29 апреля. Существует традиция, что в Поливальный понедельник обливают ... подробнее →

У Зеленского озвучили планы по возвращению в Украину российских артистов и советского кино

29.04.2019 10:38

Спикер новоизбранного президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал — разрешат ли российским артистам снова выступать в Украине и будут ли показывать снятые в ... подробнее →

Штраф за грязные номера: шпаргалка для водителя

29.04.2019 10:20

Водителю запрещается управлять транспортным средством с загрязненным номерным знаком, который не позволяет четко определить его символы с расстояния 20 метров, пишет  yaizakon . Если нарушение совершено впервые, то на водителя предусмотрено наложение ... подробнее →

Скоро рванет: в России пригрозили Украине новым Чернобылем

29.04.2019 10:02

Российские журналисты заявили, что в Украине можно ожидать новой крупной аварии на одной из атомных электростанций. Об этом сказано в материале  360tv . Утверждается, что власти страны "не ... подробнее →

Археологи обнаружили уникальную гробницу с магическими посланиями

29.04.2019 09:45

На днях археологи показали общественности весь свой фронт работ Археологи обнаружили древнюю гробницу с "новым" интерьером и сразу же принялись за ее изучения. Специалисты удивились, когда увидели ... подробнее →

Впервые в истории Казахстана кандидатом в президенты хочет стать женщина

29.04.2019 09:32

В Казахстане, впервые в истории на пост президента баллотируется женщина. Об этом сообщает NUR.KZ. В Казахстане, 28 апреля, девять человек изъявили желание занять пост главы государства. ... подробнее →

На баланс ВСУ поступит новейшая, сверхмощная боевая бронированная техника

29.04.2019 09:15

Новая бронированная машина «Атаман» может вот-вот поступить на вооружение украинских морских пехотинцев. Эта военная техника является отечественным вооружением. Как удалось выяснить ... подробнее →

Супрун рассказала, что делать в случае ранения использованным шприцом

29.04.2019 09:00

Можно подхватить опасную болезнь. Украинцы могут наткнуться на использованные шприцы или иглы во время уборки или отдыха в парках и скверах, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  ... подробнее →

Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение

29.04.2019 08:46

Огромный дефицит Пенсионного фонда может привести к резкому уменьшению выплат пенсионерам Сейчас бюджету недостает 16 миллиардов гривен. Уже сейчас украинцам должны сильно сократить пенсии. Об ... подробнее →

«Дощ, вітер та зниження температури!» Синоптик уточнила прогноз погоди на 29 квітня

29.04.2019 08:30

Завтра, 29 квітня, на українців чекає не дуже привітна погода. Частину нашої  країни накриє хвиля дощів .  Про це пише український синоптик Наталя Діденко на своїй сторінці у ... подробнее →

Стала известна реакция главарей "народных республик" Донбасса на заявление Зеленского по обмену пленными

29.04.2019 08:15

Обращаясь к российскому президенту, новоизбранный глава Украинского государства потребовал "разморозить" обмен военнопленными. Но вместо РФ ответили ее донбасские марионетки – главари ... подробнее →

Сколько пасхального кулича можно сесть без вреда для здоровья

29.04.2019 08:00

Специалисты советуют съедать не более 200 граммов кулича. Антонина Стародубова, диетолог департамента здравоохранения Москвы, предупреждает, что пасхальный кулич очень высококалорийный, и его ... подробнее →

Путин подложил кактус Зеленскому: подмечен показательный нюанс

29.04.2019 07:46

Известный российский журналист и публицист Александр Невзоров прокомментировал раздачу паспортов РФ на оккупированных территориях Донбасса. Такое решение журналист связал с прошедшими выборами ... подробнее →

Впервые за несколько лет в Донецк передали Благодатный огонь

29.04.2019 07:21

Впервые с 2014 года Благодатный Огонь, привезенный в Киев из Иерусалима, был передан и в Донецк. Об этом написал глава парламентской фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский в ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 17 новостей)

12>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх