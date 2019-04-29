Рева пояснил, почему назвал «мразями» жителей «Л/ДНР» 29.04.2019 11:10 Глава Министерства социальной политики Андрей Рева заявил, что украинская пенсия выплачивается не всем жителям оккупированного Донбасса, а только тем, кто за ней лично обращается, передает ... подробнее →