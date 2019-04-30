Первая доменная печь на ДМЗ остановлена: бывший «командир разведки» НВФ «ДНР»

30.04.2019 22:31

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлена доменная печь № 1, которая не так давно была запущена в работу. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказал экс-командир ... подробнее →

В Донецке выступили российские артисты: опубликовано фото с концерта

30.04.2019 22:05

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня прошел концерт российских исполнителей. На сцене парка им. Щербакова выступили певица Виктория Дайнеко и группа «Корни», передает ... подробнее →

В Горловке разбушевалась стихия, выпал 2-сантиметровый град

30.04.2019 21:39

Сегодня во временно оккупированной Горловке около 16 часов разгулялась стихия — началась гроза, ливень и выпал град размерами с крупную вишню. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

Грузовик ВСУ подорвался на мине: есть погибший

30.04.2019 21:20

Сегодня, 30 апреля, от тяжелых ран, полученных вчера, 29 апреля, вследствие взрыва грузовика, скончался военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Пресс-служба десантно-штурмовых войск Вооруженных ... подробнее →

Член НВФ «ДНР» вместо свидания получил штраф и был депортирован из России

30.04.2019 21:02

Члена НВФ «ДНР» Александра Воронова (позывной «Грек» и «Беркут») выдворили из РФ из-за любовных похождений. Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в ... подробнее →

"На Донбассе появится военная база России", - Бабченко анонсировал тревожный шаг Путина по "ЛДНР"

30.04.2019 20:42

Неминуемым следствием раздачи российских паспортов на оккупированной части Донбасса станет практически полная интеграция захваченной территории в состав России, после чего на востоке Украины появятся ... подробнее →

Взяли пример с Намибии: Верховный суд принял решение по пенсиям в «Л/ДНР»

30.04.2019 20:21

Верховный суд Украины разрешил признавать документы, выданные «властями Л/ДНР» на территории временно неподконтрольного украинскому правительству Донбасса при назначении пенсий. Он пришел ... подробнее →

В ОРДО назвали дату приема заявлений о получении гражданства РФ

30.04.2019 19:59

На неподконтрольной Украине территории Донетчины прием заявлений о получении гражданства России начнется 3 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», пишет ... подробнее →

Песков дал странное объяснение раздаче паспортов РФ на Донбассе: "Люди же путешествуют"

30.04.2019 19:35

Рупор Путина странно объяснил выдачу гражданства страны-агрессора жителям ОРДЛО. По словам пресс-секретаря главы России Дмитрия Пескова, Путин решил выдавать паспорта РФ на оккупированных территориях ... подробнее →

Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе

30.04.2019 19:05

Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс. Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в своем ... подробнее →

В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит

30.04.2019 18:40

В мае украинцы получат возможность менять оператора мобильной связи, сохраняя при этом телефонный номер. Страна шла к этому почти 10 лет, при том, что в других странах эта услуга предоставляется уже ... подробнее →

Влад Росс сообщил, когда нельзя проводить инаугурацию Зеленского

30.04.2019 18:18

Распустят ли нынешнюю Верховную Раду и будут ли досрочные парламентские выборы, зависит от того, когда пройдет инаугурация Владимира Зеленского. Об этом рассказал астролог Влад Росс, пишет from-ua. ... подробнее →

В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО

30.04.2019 17:59

Власти РФ неожиданно объяснили упрощение получения российского гражданства жителями ОРДЛО тем, что признания документов оккупационных администраций недостаточно, так как по «паспортам ... подробнее →

В Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР"

30.04.2019 17:41

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Донецкой народной республики открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД ... подробнее →

Сеть удивило новые кадры Керченского моста в Крым: у Москвы не получилось скрыть крупную проблему. ВИДЕО

30.04.2019 17:22

Социальные сети активно комментируют ситуацию с отсутствием потока туристов в оккупированный Крым: пользователи считают, что в новый туристический сезон количество отдыхающих будет еще хуже, чем в ... подробнее →

Зеленский объявлен избранным президентом Украины

30.04.2019 17:02

Инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 3 июня 2019 года на торжественном заседании Верховной Рады. Во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский набрал 73,22% ... подробнее →

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