Сегодня во временно оккупированной Горловке около 16 часов разгулялась стихия — началась гроза, ливень и выпал град размерами с крупную вишню. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

В неподконтрольном Украине Донецке сегодня прошел концерт российских исполнителей. На сцене парка им. Щербакова выступили певица Виктория Дайнеко и группа «Корни», передает ... подробнее →

На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) остановлена доменная печь № 1, которая не так давно была запущена в работу. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте рассказал экс-командир ... подробнее →

На неподконтрольной Украине территории Донетчины прием заявлений о получении гражданства России начнется 3 мая. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», пишет ... подробнее →

Неминуемым следствием раздачи российских паспортов на оккупированной части Донбасса станет практически полная интеграция захваченной территории в состав России, после чего на востоке Украины появятся ... подробнее →

Члена НВФ «ДНР» Александра Воронова (позывной «Грек» и «Беркут») выдворили из РФ из-за любовных похождений. Об этом сообщил блогер под ником Necro Mancer в ... подробнее →

Бабченко огорчил печальным прогнозом о России на Донбассе 30.04.2019 19:05 Россия не пойдет ни на какие уступки по вопросу деоккупации Донбасса, несмотря на достигнутый Минскими соглашениями прогресс. Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в своем ... подробнее →

В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит 30.04.2019 18:40 В мае украинцы получат возможность менять оператора мобильной связи, сохраняя при этом телефонный номер. Страна шла к этому почти 10 лет, при том, что в других странах эта услуга предоставляется уже ... подробнее →