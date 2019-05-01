Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского

01.05.2019 22:35

В Кремле опасаются, что новоизбранный президент Украины может "усилить давление" на Донбасс. И всерьез обдумывают решение, которое откладывали целых пять лет с самого начала вторжения на восток ... подробнее →

«Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса

01.05.2019 22:10

Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов в одном из интервью рассказал, как уезжал из Донбасса под обстрелами, пишет ДонПресс . Украинский футболист отметил: «Я уезжал на отдых, а ... подробнее →

Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский

01.05.2019 21:51

Только спустя некоторое время после трагедии на шахте "Схидкарбон", всколыхнувшей всю Украину, стали известны неприглядные факты биографии одного из совладельцев. Этот человек уже оказывался в ... подробнее →

Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины

01.05.2019 21:23

Быстрое подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенной процедуре получения российских паспортов некоторыми категориями украинцев связано с попыткой давления на ... подробнее →

«Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы

01.05.2019 20:57

Действующий президент Петр Порошенко съездил во Львов, где поблагодарил избирателей за поддержку на выборах и возложил цветы в честь воинов, погибших на украино-российской войне. Также гарант посетил ... подробнее →

«В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города

01.05.2019 20:28

После 17:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали раскатистые звуки боевых действий, ведущихся в северо-западной части города. Об этом дончане сообщают в социальной сети, ... подробнее →

В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера

01.05.2019 20:10

В оккупированном Докучаевске пьянка боевиков закончилась традиционно стрельбой и "грузом - 200". Убит боевик по кличке Север. Опознал террориста известный блогер Necro Mancer, отслеживающий сообщения ... подробнее →

Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента

01.05.2019 19:28

Команда Зеленского обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в сотрудничестве с Россией. Так в команде считают, что украинский президент ведет с россиянами не только общий бизнес. Но ... подробнее →

Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

01.05.2019 19:03

Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен сегодня, 1 мая, на официальном ... подробнее →

Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев

01.05.2019 18:36

Если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский откажется от неподконтрольной Украине части территорий Донбасса в пользу России ради урегулирования военного конфликта, отношение украинцев к ... подробнее →

В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы

01.05.2019 18:10

29 апреля в неподконтрольном Украине поселке Михайловка Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», пишет ДонПресс. В ... подробнее →

Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины

01.05.2019 17:45

В случае договоренности между президентом Зеленским и Владимиром Путиным об обмене Донбасса на признание Крыма реакция граждан Украины может быть непредсказуемой. Об этом в интервью сообщил ... подробнее →

Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске

01.05.2019 17:26

В среду, 1 мая, в Краматорске, Донецкой области, автомобиль с военнослужащими ВСУ врезался в маршрутку: один человек погиб. Об этом сообщает издание " Общежитие ". Авария произошла на пересечении ... подробнее →

Супруга Зеленского рассказала страшную правду о мести Кадырова

01.05.2019 17:04

Жена нового украинского президента Владимира Зеленского Елена призналась, почему их семье в 2014 году пришлось воспользоваться услугами охранников. Случилось это после шутки "Квартала 95" над главой ... подробнее →

Не ищите меня в церкви: Зеленский мощно ответил бойцу ВСУ

01.05.2019 16:43

Новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал обвинения военнослужащего Владимира Скакуна, который "не увидел" слугу народа на богослужении во время Пасхи. Соответствующую публикацию в ... подробнее →

В Мариуполе взорвался жилой дом

01.05.2019 16:19

Сегодня, 1 мая в 07.50 на ул. Кренкеля в Центральном районе Мариуполя в частном доме произошел взрыв бытового газа. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области. В ... подробнее →

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