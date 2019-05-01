Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора, сообщает РБК-Украина . Таким образом, абонент может ... подробнее →

Курс доллара в мае в Украине будет определяться тем, насколько удачно сложится сотрудничество с МВФ. Что будет с долларом и получит ли Украина очередной транш, разбиралась Politeka В Национальном ... подробнее →

1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.Например, именно в этот день отмечается Международный день труда. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем " ... подробнее →

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, как жители Луганска отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ... подробнее →