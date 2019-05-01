В «ЛНР» рассказали, как жители отреагировали на выдачу паспортов России01.05.2019 11:48
Глава «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, как жители Луганска отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ... подробнее →
1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО01.05.2019 11:32
1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.Например, именно в этот день отмечается Международный день труда. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем " ... подробнее →
Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно01.05.2019 11:09
Курс доллара в мае в Украине будет определяться тем, насколько удачно сложится сотрудничество с МВФ. Что будет с долларом и получит ли Украина очередной транш, разбиралась Politeka В Национальном ... подробнее →
В Украине заработала услуга сохранения номера при смене мобильного оператора01.05.2019 11:00
Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора, сообщает РБК-Украина . Таким образом, абонент может ... подробнее →
Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину01.05.2019 10:52
Шестеро человек напали на отдыхающих в пос. Юрьевка на Пасху, 28 апреля. Они избивали людей и угрожали им оружием только за то, что те попросили не гонять на большой скорости по поселку. Как ... подробнее →
Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)01.05.2019 10:40
В сети появился первый трейлер фильма "Ёжик Соник". Это киноадаптация популярной серии видеоигр про очень быстрого синего ежика, сообщает Главред . В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея ... подробнее →
«С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий01.05.2019 10:28
Сегодня около 05:00 жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от залпов тяжелого вооружения. Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com . По словам пользователей, ... подробнее →
"Тоттенхэм" уступил "Аяксу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов01.05.2019 10:15
В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0, сообщает Апостроф . Победу "Аяксу" принес гол Донни ван де Бека, который был забит на ... подробнее →
Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы01.05.2019 10:06
Команда Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на странице Зе!команды в Facebook, пишет from-ua. ... подробнее →
Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики01.05.2019 09:51
Боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе, увеличив количество обстрелов. 30 апреля враг 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими ... подробнее →
В мае украинцев накроет адская жара01.05.2019 09:32
Ощутимое потепление наступит ближе к 9 мая, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. - По центральной Украине на Пасху +21...+23, во второй половине дня ожидается дождь. На западе ... подробнее →
Названы три самых неряшливых знака Зодиака01.05.2019 09:08
Небесные светила разделили людей на 12 знаков Зодиака и беспощадно влияют не только на многочисленные сферы их бренной жизни, но и на характер и склонности человека. Формально можно разделить людей ... подробнее →
Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине01.05.2019 08:49
После того, как ЦИК Украины объявила итоги выборов президента Украины, российское ТВ начало настоящую охоту Владимира Зеленского. ЦИК Украины во вторник официально подвел итоги выборов президента. ... подробнее →
Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать01.05.2019 08:28
Медики описали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать об онкозаболеваниях и которые лучше обсудить с врачом. from-uaсобрал информацию об этих тревожных признаках возможной болезни,. ... подробнее →
Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия01.05.2019 08:07
Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия и без привязки к регистрации внутри ... подробнее →
Стало известно, когда построят стену на границе с Россией01.05.2019 07:49
Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено до 2021 года. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, пишет ДонПресс. По его ... подробнее →
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