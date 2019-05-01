В «ЛНР» рассказали, как жители отреагировали на выдачу паспортов России

01.05.2019 11:48

Глава «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, как жители Луганска отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ... подробнее →

1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО

01.05.2019 11:32

1 мая отмечают сразу несколько интересных праздников.Например, именно в этот день отмечается Международный день труда. Чтобы нашим читателям было проще поздравить своих знакомых с этим днем " ... подробнее →

Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно

01.05.2019 11:09

Курс доллара в мае в Украине будет определяться тем, насколько удачно сложится сотрудничество с МВФ. Что будет с долларом и получит ли Украина очередной транш, разбиралась Politeka В Национальном ... подробнее →

В Украине заработала услуга сохранения номера при смене мобильного оператора

01.05.2019 11:00

Операторы мобильной связи с 1 мая 2019 года обязаны предоставлять клиентам услугу переноса абонентского номера (ППН) с кодом другого оператора, сообщает РБК-Украина . Таким образом, абонент может ... подробнее →

Под Мариуполем вооруженные люди напали на отдыхающих и угрожали убить безоружную женщину

01.05.2019 10:52

Шестеро человек напали на отдыхающих в пос. Юрьевка на Пасху, 28 апреля. Они избивали людей и угрожали им оружием только за то, что те попросили не гонять на большой скорости по поселку. Как ... подробнее →

Вышел первый трейлер фильма про ежика Соника с Джимом Керри (ВИДЕО)

01.05.2019 10:40

В сети появился первый трейлер фильма "Ёжик Соник". Это киноадаптация популярной серии видеоигр про очень быстрого синего ежика, сообщает Главред . В главных ролях снялись Джим Керри (в роли злодея ... подробнее →

«С утра раздают тяжелое»: Донецк с 05:00 вздрагивает от звуков боевых действий

01.05.2019 10:28

Сегодня около 05:00 жители неподконтрольного Украине Донецка проснулись от залпов тяжелого вооружения. Об этом дончане сообщают в соцсети, передает donpress.com . По словам пользователей, ... подробнее →

"Тоттенхэм" уступил "Аяксу" в домашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов

01.05.2019 10:15

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" на выезде обыграл "Тоттенхэм Хотспур" со счетом 1:0, сообщает Апостроф . Победу "Аяксу" принес гол Донни ван де Бека, который был забит на ... подробнее →

Зеленский принял важное решение: Порошенко придется распаковывать чемоданы

01.05.2019 10:06

Команда Владимира Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего Президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается на странице Зе!команды в Facebook, пишет from-ua. ... подробнее →

Обострение на Донбассе: потери от обстрелов понесли и ВСУ, и боевики

01.05.2019 09:51

Боевики пошли на обострение ситуации на Донбассе, увеличив количество обстрелов. 30 апреля враг 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенного Минскими ... подробнее →

В мае украинцев накроет адская жара

01.05.2019 09:32

Ощутимое потепление наступит ближе к 9 мая, рассказал в эфире ObozTV народный синоптик Леонид Горбань. - По центральной Украине на Пасху +21...+23, во второй половине дня ожидается дождь. На западе ... подробнее →

Названы три самых неряшливых знака Зодиака

01.05.2019 09:08

Небесные светила разделили людей на 12 знаков Зодиака и беспощадно влияют не только на многочисленные сферы их бренной жизни, но и на характер и склонности человека. Формально можно разделить людей ... подробнее →

Зеленский vs Путин: что произошло после выборов на Украине

01.05.2019 08:49

После того, как ЦИК Украины объявила итоги выборов президента Украины, российское ТВ начало настоящую охоту Владимира Зеленского. ЦИК Украины во вторник официально подвел итоги выборов президента. ... подробнее →

Эти 11 ранних симптомов рака ни в коем случае нельзя игнорировать

01.05.2019 08:28

Медики описали 11 симптомов, которые могут свидетельствовать об онкозаболеваниях и которые лучше обсудить с врачом. from-uaсобрал информацию об этих тревожных признаках возможной болезни,. ... подробнее →

Жителям «Л-ДНР»будут выдавать российские загранпаспорта с ограниченным сроком действия

01.05.2019 08:07

Жители временно неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса смогут получить только загранпаспорта Российской Федерации с ограниченным сроком действия и без привязки к регистрации внутри ... подробнее →

Стало известно, когда построят стену на границе с Россией

01.05.2019 07:49

Обустройство государственной границы между Украиной и Россией будет завершено до 2021 года. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, пишет ДонПресс. По его ... подробнее →

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