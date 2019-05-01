Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского01.05.2019 22:35
В Кремле опасаются, что новоизбранный президент Украины может "усилить давление" на Донбасс. И всерьез обдумывают решение, которое откладывали целых пять лет с самого начала вторжения на восток ... подробнее →
«Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса01.05.2019 22:10
Капитан национальной сборной Украины Андрей Пятов в одном из интервью рассказал, как уезжал из Донбасса под обстрелами, пишет ДонПресс . Украинский футболист отметил: «Я уезжал на отдых, а ... подробнее →
Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский01.05.2019 21:51
Только спустя некоторое время после трагедии на шахте "Схидкарбон", всколыхнувшей всю Украину, стали известны неприглядные факты биографии одного из совладельцев. Этот человек уже оказывался в ... подробнее →
Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины01.05.2019 21:23
Быстрое подписание президентом Российской Федерации Владимиром Путиным указа об упрощенной процедуре получения российских паспортов некоторыми категориями украинцев связано с попыткой давления на ... подробнее →
«Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы01.05.2019 20:57
Действующий президент Петр Порошенко съездил во Львов, где поблагодарил избирателей за поддержку на выборах и возложил цветы в честь воинов, погибших на украино-российской войне. Также гарант посетил ... подробнее →
«В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города01.05.2019 20:28
После 17:00 жители разных районов неподконтрольного Украине Донецка услышали раскатистые звуки боевых действий, ведущихся в северо-западной части города. Об этом дончане сообщают в социальной сети, ... подробнее →
В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера01.05.2019 20:10
В оккупированном Докучаевске пьянка боевиков закончилась традиционно стрельбой и "грузом - 200". Убит боевик по кличке Север. Опознал террориста известный блогер Necro Mancer, отслеживающий сообщения ... подробнее →
Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента01.05.2019 19:28
Команда Зеленского обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в сотрудничестве с Россией. Так в команде считают, что украинский президент ведет с россиянами не только общий бизнес. Но ... подробнее →
Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев01.05.2019 19:03
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины. Соответствующий указ размещен сегодня, 1 мая, на официальном ... подробнее →
Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев01.05.2019 18:36
Если новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский откажется от неподконтрольной Украине части территорий Донбасса в пользу России ради урегулирования военного конфликта, отношение украинцев к ... подробнее →
В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы01.05.2019 18:10
29 апреля в неподконтрольном Украине поселке Михайловка Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», пишет ДонПресс. В ... подробнее →
Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины01.05.2019 17:45
В случае договоренности между президентом Зеленским и Владимиром Путиным об обмене Донбасса на признание Крыма реакция граждан Украины может быть непредсказуемой. Об этом в интервью сообщил ... подробнее →
Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске01.05.2019 17:26
В среду, 1 мая, в Краматорске, Донецкой области, автомобиль с военнослужащими ВСУ врезался в маршрутку: один человек погиб. Об этом сообщает издание " Общежитие ". Авария произошла на пересечении ... подробнее →
Супруга Зеленского рассказала страшную правду о мести Кадырова01.05.2019 17:04
Жена нового украинского президента Владимира Зеленского Елена призналась, почему их семье в 2014 году пришлось воспользоваться услугами охранников. Случилось это после шутки "Квартала 95" над главой ... подробнее →
Не ищите меня в церкви: Зеленский мощно ответил бойцу ВСУ01.05.2019 16:43
Новоизбранный президент Владимир Зеленский отреагировал обвинения военнослужащего Владимира Скакуна, который "не увидел" слугу народа на богослужении во время Пасхи. Соответствующую публикацию в ... подробнее →
В Мариуполе взорвался жилой дом01.05.2019 16:19
Сегодня, 1 мая в 07.50 на ул. Кренкеля в Центральном районе Мариуполя в частном доме произошел взрыв бытового газа. Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области. В ... подробнее →
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