Потоотделение присуще каждому человеку. Ведь этот процесс необходим для регулирования температуры тела и предотвращения перегрева организма. Регулируя количество жидкости в клетках, таким ... подробнее →

У президента Украины Владимира Зеленского остался месяц до вступления в должность, примерно через такое время должна состояться инаугурация. Тем временем новоиспеченному лидеру украинцев нужно ... подробнее →

В Луганской области будут судить задержанного в Новоайдарском районе боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН . Правоохранители установили, что в январе 2016 года гражданин ... подробнее →

Как сообщают местные СМТ так называемой республики «ДНР» во время мероприятий на площади Ленина в Донецке по случаю Дня труда 1 мая, произошла потасовка между коммунистами и ... подробнее →

Под запрет попала мазь Зовиракс. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных ... подробнее →

С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по ... подробнее →

Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но погода в Украине будет оставаться переменчивой Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с ... подробнее →

На территории ОРЛО в результате подрыва на мине пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом рассказали в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте. По ... подробнее →

Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине 02.05.2019 20:02 Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса провести встречу с ним в ближайшее время, чтобы расставить все точки над «і». Об этом он написал на ... подробнее →

Быть или не быть в Украине третьему Майдану 02.05.2019 19:45 Такое явление, как Майдан, никогда не происходило на спаде экономики, а сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Об этом в ... подробнее →