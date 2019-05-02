В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»02.05.2019 22:38
Как сообщают местные СМТ так называемой республики «ДНР» во время мероприятий на площади Ленина в Донецке по случаю Дня труда 1 мая, произошла потасовка между коммунистами и ... подробнее →
На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»02.05.2019 22:12
В Луганской области будут судить задержанного в Новоайдарском районе боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает УНН . Правоохранители установили, что в январе 2016 года гражданин ... подробнее →
Эксперт сообщил, с чем справится Зеленский за первые 100 дней работы02.05.2019 21:48
У президента Украины Владимира Зеленского остался месяц до вступления в должность, примерно через такое время должна состояться инаугурация. Тем временем новоиспеченному лидеру украинцев нужно ... подробнее →
Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость02.05.2019 21:15
Потоотделение присуще каждому человеку. Ведь этот процесс необходим для регулирования температуры тела и предотвращения перегрева организма. Регулируя количество жидкости в клетках, таким ... подробнее →
«Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине02.05.2019 21:00
На территории ОРЛО в результате подрыва на мине пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом рассказали в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте. По ... подробнее →
Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод02.05.2019 20:47
Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но погода в Украине будет оставаться переменчивой Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с ... подробнее →
Штрафы за долги по коммуналке: как пеня ударит по карману02.05.2019 20:34
С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по ... подробнее →
В Украине запретили несколько импортных медикаментов02.05.2019 20:15
Под запрет попала мазь Зовиракс. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных ... подробнее →
Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине02.05.2019 20:02
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса провести встречу с ним в ближайшее время, чтобы расставить все точки над «і». Об этом он написал на ... подробнее →
Быть или не быть в Украине третьему Майдану02.05.2019 19:45
Такое явление, как Майдан, никогда не происходило на спаде экономики, а сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Об этом в ... подробнее →
Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах02.05.2019 19:30
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине в 2019—2020 годах продолжится реформирование медицины. В том числе будет запущена программа «Бесплатная ... подробнее →
Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса02.05.2019 19:15
Советник победителя президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин дал интервью журналистам издания «Апостроф», в ходе которого заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет и не военным ... подробнее →
Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли02.05.2019 18:55
Государственный "ПриватБанк" направит на выплату дивидендов государству 90 % чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишут Буквы . "ПриватБанк" направит 11,52 млрд грн (90 % ... подробнее →
Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать02.05.2019 18:38
Вашему организму такое угощение точно не понравится. Алкоголь негативно влияет на наше здоровье, а употребление спиртного вместе с неправильной пищей лишь усиливает это влияние, сообщает ... подробнее →
Пророчество Майя об апокалипсисе начинает сбываться: предвестники конца света02.05.2019 18:16
Если верить пророчеству великой цивилизации майя, после нескольких одновременных извержений вулканов Земля может погибнуть Об этом пишет Знай. Самое страшное, что это не ... подробнее →
Трамп анонсировал серьезные перемены в Венесуэле на следующей неделе02.05.2019 17:50
Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе в Венесуэле «много чего произойдет». Об этом глава Белого дома сообщил в эфире телеканала Fox Business . Дональд Трамп решил дать свой комментарий относительно ситуации в ... подробнее →
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