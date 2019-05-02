В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»

02.05.2019 22:38

Как сообщают местные СМТ так называемой республики «ДНР»  во время мероприятий на площади Ленина в Донецке   по случаю Дня труда 1 мая, произошла потасовка между коммунистами и ... подробнее →

На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»

02.05.2019 22:12

В Луганской области будут судить задержанного в Новоайдарском районе боевика террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, передает  УНН . Правоохранители установили, что в январе 2016 года гражданин ... подробнее →

Эксперт сообщил, с чем справится Зеленский за первые 100 дней работы

02.05.2019 21:48

У президента Украины Владимира Зеленского остался месяц до вступления в должность, примерно через такое время должна состояться инаугурация. Тем временем новоиспеченному лидеру украинцев нужно ... подробнее →

Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость

02.05.2019 21:15

Потоотделение присуще каждому человеку.  Ведь этот процесс необходим для регулирования температуры тела и предотвращения перегрева организма. Регулируя количество жидкости в клетках, таким ... подробнее →

«Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине

02.05.2019 21:00

На территории ОРЛО в результате подрыва на мине пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом рассказали в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте. По ... подробнее →

Погода в Украине готовит пакость: потепление окажется обманом, снова обрушится холод

02.05.2019 20:47

Уже завтра украинцев ждет желаемое потепление, но  погода  в Украине будет оставаться переменчивой Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. Третьего мая в течение дня столбики термометров покажут +15 — +20 градусов, местами с ... подробнее →

Штрафы за долги по коммуналке: как пеня ударит по карману

02.05.2019 20:34

С 1 мая будет введен в действие закон о жилищно-коммунальных услугах. Он изменит принцип обслуживания дома и придомовой территории. Также вводится понятие абонплаты за ЖКУ и пеня на задолженность по ... подробнее →

В Украине запретили несколько импортных медикаментов

02.05.2019 20:15

Под запрет попала мазь Зовиракс. Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослеклужба) запретила реализацию и применение нескольких лекарственных ... подробнее →

Зеленский объяснил по каким правилам будет работать бизнес в Украине

02.05.2019 20:02

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пригласил представителей бизнеса провести встречу с ним в ближайшее время, чтобы расставить все точки над «і». Об этом он написал на ... подробнее →

Быть или не быть в Украине третьему Майдану

02.05.2019 19:45

Такое явление, как Майдан, никогда не происходило на спаде экономики, а сейчас в Украине все-таки экономический кризис, поэтому говорить об эффективном выводе людей на улицы не приходится. Об этом в ... подробнее →

Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах

02.05.2019 19:30

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что в Украине в 2019—2020 годах продолжится реформирование медицины. В том числе будет запущена программа «Бесплатная ... подробнее →

Только через пять лет: Апаршин огорчил прогнозами о возвращении Донбасса

02.05.2019 19:15

Советник победителя президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин дал интервью журналистам издания «Апостроф», в ходе которого заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет и не военным ... подробнее →

Из «Приватбанка» в срочном порядке выведут почти 12 млрд грн чистой прибыли

02.05.2019 18:55

Государственный "ПриватБанк" направит на выплату дивидендов государству 90 % чистой прибыли. Об этом сообщила пресс-служба банка, пишут  Буквы . "ПриватБанк" направит 11,52 млрд грн (90 % ... подробнее →

Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать

02.05.2019 18:38

Вашему организму такое угощение точно не понравится. Алкоголь негативно влияет на наше здоровье, а употребление спиртного вместе с неправильной пищей лишь усиливает это влияние, сообщает  ... подробнее →

Пророчество Майя об апокалипсисе начинает сбываться: предвестники конца света

02.05.2019 18:16

Если верить пророчеству великой  цивилизации майя,  после нескольких одновременных извержений вулканов Земля может погибнуть Об этом пишет  Знай. Самое страшное, что это не ... подробнее →

Трамп анонсировал серьезные перемены в Венесуэле на следующей неделе

02.05.2019 17:50

Президент США Дональд Трамп пообещал, что на следующей неделе в Венесуэле «много чего произойдет». Об этом глава Белого дома сообщил в эфире телеканала  Fox Business . Дональд Трамп решил дать свой комментарий относительно ситуации в ... подробнее →

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