Сотрудники «МГБ ЛНР» изъяли изготовленные в ОРДО контрабандные сигареты на 40 млн рублей. Об этом сообщает так называемое «МГБ ЛНР», пишет ДонПресс . Отмечается, что ... подробнее →

Астролог Влад Росс рассказал, как лучше провести начало мая, чтобы не попасть в опасную ситуацию, передает Главред. "1-4 мая сложится очень жесткий квадрат между Меркурием (планетой поездок и ... подробнее →

В Украине не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно ... подробнее →

В неподконтрольном Донецке готовятся к параду в честь Дня победы. Репетиция прошла сегодня, 3 мая, в центре города — на улице Артема, сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс. По их данным, в ... подробнее →