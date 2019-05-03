«Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду03.05.2019 22:36
В неподконтрольном Донецке готовятся к параду в честь Дня победы. Репетиция прошла сегодня, 3 мая, в центре города — на улице Артема, сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс. По их данным, в ... подробнее →
Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак03.05.2019 22:02
В Украине не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно ... подробнее →
Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая03.05.2019 21:41
Астролог Влад Росс рассказал, как лучше провести начало мая, чтобы не попасть в опасную ситуацию, передает Главред. "1-4 мая сложится очень жесткий квадрат между Меркурием (планетой поездок и ... подробнее →
Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму03.05.2019 21:22
Сотрудники «МГБ ЛНР» изъяли изготовленные в ОРДО контрабандные сигареты на 40 млн рублей. Об этом сообщает так называемое «МГБ ЛНР», пишет ДонПресс . Отмечается, что ... подробнее →
Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится03.05.2019 20:57
Оккупационная армия России начала оборудовать линию фронта фейковыми позициями. Это говорит о катастрофической ситуации в группировках "Л/ДНР". О важной находке украинских разведчиков рассказал в ... подробнее →
Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину03.05.2019 20:37
Как сообщает replyua.net , в последнее время появилось очень много споров, а также экспертных мнений касаемо того, будет ли полномасштабная российская агрессия в отношении Украины или нет? Ветеран ... подробнее →
Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку03.05.2019 19:42
Виктор Медведчук заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о языке нарушает конституционные права миллионов украинских граждан. Об этом пишет самая тиражная газета США U.S. News & World ... подробнее →
Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы03.05.2019 19:17
Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода". В Украине ... подробнее →
Названа дата инаугурации президента Зеленского03.05.2019 18:57
Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины зарегистрирован сегодня, 3 мая. ... подробнее →
«Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО03.05.2019 18:49
Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец опубликовал на своем канале в Ютуб видео прогулки возле известного стадиона «Донбасс Арена». По его словам, с начала боевых ... подробнее →
"Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе03.05.2019 18:41
В Российской Федерации приготовили "сюрприз" для тех, кто собирается получить российский паспорт на Донбассе. Так, жителям террористических "ЛНР" и "ДНР", которые пожелают стать обладателями паспорта ... подробнее →
Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»03.05.2019 18:11
Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможной альтернативе «Бессмертному полку». Как передает Replyua.net ... подробнее →
В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ03.05.2019 17:48
Так называемая «миграционная служба «ДНР» приняла первые 100 заявлений на получение гражданства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «миграционной службы» в ... подробнее →
ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен03.05.2019 17:32
Стало известно о том, что украинские военнослужащие заняли новые позиции в Луганской области. Так, Вооруженными силами Украины была проведена успешная операция в районе Новозвановки Луганской ... подробнее →
Появилось фото крестного хода "туристов" в оккупированном Крыму03.05.2019 17:10
Социальные сети активно обсуждают новую фотографию из оккупированного Крыма, где так называемые "зеленые человечки" прошли "крестным ходам" по Нижегородскому району полуострова. На снимке, ... подробнее →
В «ДНР» за сутки произошло два убийства03.05.2019 16:52
В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировали 10 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 1 случай причинения телесных повреждений, 1 разбой и 3 грабежа. Об этом сегодня, 3 мая, ... подробнее →
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