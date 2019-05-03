«Вся Артема в следах от танков»: в Донецке готовятся к параду

03.05.2019 22:36

В неподконтрольном Донецке готовятся к параду в честь Дня победы. Репетиция прошла сегодня, 3 мая, в центре города — на улице Артема, сообщили местные СМИ, пишет ДонПресс. По их данным, в ... подробнее →

Списки получивших паспорта РФ по упрощенной процедуре не секретны, – Юрий Гримчак

03.05.2019 22:02

В Украине не будет проблем, чтобы получить списки граждан, которые получат российские паспорта. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно ... подробнее →

Лучше сидеть дома: астролог предупредил об опасностях первых дней мая

03.05.2019 21:41

Астролог Влад Росс рассказал, как лучше провести начало мая, чтобы не попасть в опасную ситуацию, передает Главред. "1-4 мая сложится очень жесткий квадрат между Меркурием (планетой поездок и ... подробнее →

Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму

03.05.2019 21:22

Сотрудники «МГБ ЛНР» изъяли изготовленные в ОРДО контрабандные сигареты на 40 млн рублей. Об этом сообщает так называемое «МГБ ЛНР», пишет ДонПресс . Отмечается, что ... подробнее →

Дрон ООС обнаружил под Донецком странную позицию "ДНР" - враг долго не продержится

03.05.2019 20:57

Оккупационная армия России начала оборудовать линию фронта фейковыми позициями. Это говорит о катастрофической ситуации в группировках "Л/ДНР". О важной находке украинских разведчиков рассказал в ... подробнее →

Ветеран АТО объяснил, почему Путин с полномасштабной войной не пойдет на Украину

03.05.2019 20:37

Как сообщает replyua.net , в последнее время появилось очень много споров, а также экспертных мнений касаемо того, будет ли полномасштабная российская агрессия в отношении Украины или нет? Ветеран ... подробнее →

Самая тиражная газета США поддержала позицию Медведчука по русскому языку

03.05.2019 19:42

Виктор Медведчук заявил, что принятый Верховной Радой Украины закон о языке нарушает конституционные права миллионов украинских граждан. Об этом пишет самая тиражная газета США U.S. News & World ... подробнее →

Тепло и малооблачно: стал известен прогноз погоды на День Победы

03.05.2019 19:17

Синоптик Украинского гидрометцентра Владислав Билык спрогнозировал, что в нашей стране в День памяти и примирения и в День победы — 8-9 мая, будет "более-менее благоприятная погода". В Украине ... подробнее →

Названа дата инаугурации президента Зеленского

03.05.2019 18:57

Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины зарегистрирован сегодня, 3 мая. ... подробнее →

«Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО

03.05.2019 18:49

Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец опубликовал на своем канале в Ютуб видео прогулки возле известного стадиона «Донбасс Арена». По его словам, с начала боевых ... подробнее →

"Не исполнили свой долг в "Л/ДНР": Россия приготовила подлый "сюрприз" для получателей паспортов на Донбассе

03.05.2019 18:41

В Российской Федерации приготовили "сюрприз" для тех, кто собирается получить российский паспорт на Донбассе. Так, жителям террористических "ЛНР" и "ДНР", которые пожелают стать обладателями паспорта ... подробнее →

Сенатор: «Скоро Климкин назовёт поражение Украины итогом Второй мировой войны»

03.05.2019 18:11

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возможной альтернативе «Бессмертному полку». Как передает Replyua.net ... подробнее →

В ОРДО рассказали, сколько человек подали заявления на получение паспорта РФ

03.05.2019 17:48

Так называемая «миграционная служба «ДНР» приняла первые 100 заявлений на получение гражданства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе «миграционной службы» в ... подробнее →

ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен

03.05.2019 17:32

Стало известно о том, что украинские военнослужащие заняли новые позиции в Луганской области. Так, Вооруженными силами Украины была проведена успешная операция в районе Новозвановки Луганской ... подробнее →

Появилось фото крестного хода "туристов" в оккупированном Крыму

03.05.2019 17:10

Социальные сети активно обсуждают новую фотографию из оккупированного Крыма, где так называемые "зеленые человечки" прошли "крестным ходам" по Нижегородскому району полуострова. На снимке, ... подробнее →

В «ДНР» за сутки произошло два убийства

03.05.2019 16:52

В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировали 10 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 1 случай причинения телесных повреждений, 1 разбой и 3 грабежа. Об этом сегодня, 3 мая, ... подробнее →

Показано c 1 по 16 (из 51 новостей)

1234>»

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх