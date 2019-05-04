Враг ударил из запрещенного вооружения: в ООС рассказали о ситуации на фронте04.05.2019 22:31
С начала сегодняшних суток боевики девять раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции украинской армии из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов ... подробнее →
Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ летают вертолеты Ми-1704.05.2019 21:59
Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ в восточном и северном направлениях на небольшой высоте летают вертолеты Ми-17. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →
В Луганске сначала «взяли рейхстаг», а потом «Беркут» разогнал Майдан04.05.2019 21:27
Здравствуй, дно! Мы пришли на тебя посмотреть! Оказывается, в оккупированном Луганске вслед за феерией победобесия «Взятие Рейхстага» показали еще один театр абсурда — как ... подробнее →
Дончане показали в сети яркое фото парка Щербакова в первые дни мая04.05.2019 20:58
Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали снимок популярного места отдыха дончан и гостей города парка имени Щербакова. Автор фото ... подробнее →
Недалеко от полигона: Появились подробности подрыва женщины на кладбище в Донецке04.05.2019 20:25
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке кладбище, где на растяжке подорвалась женщина, оцеплено. Там сейчас работают саперы. Об этом сегодня, 4 мая, местные жители сообщают в ... подробнее →
В Черкассах жестко избили известного журналиста: мужчина в коме04.05.2019 20:00
В Черкассах неизвестные жестко избили известного журналиста Вадима Комарова, в результате чего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Третьей городской больницы. О происшествии на своей ... подробнее →
Луценко отдадут под суд: подробности скандала04.05.2019 19:32
Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко в ближайшее время может предстать перед судом Сообщается, что его могут привлечь к ответственности по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. ... подробнее →
Путина ждет "сюрприз": Зеленский рассказал, что готовит в ответ на выдачу "ЛНР/ДНР" паспортов России04.05.2019 19:05
Зеленский заявил, что его команда не останется в стороне, и в скором времени будут озвучены шаги, которые Украина намерена сделать в ответ на инициативу Путина по выдаче паспортов РФ жителям ... подробнее →
Готовится ликвидация популярного украинского банка: что ждет вкладчиков04.05.2019 18:54
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору на ликвидацию ПАО «Захидинкомбанк» как юридического лица, передает from-ua . Фонд гарантирования ... подробнее →
"МГБ ДНР" запытало до смерти своего же информатора из СБУ04.05.2019 18:29
Террористы "Министерства госбезопасности ДНР" убили сотрудника СБУ, который был их информатором. Об этом рассказал экс-боевик Александр Агафонов. Внимание на откровение Агафонова обратил в Twitter ... подробнее →
На оккупированном Донбассе захватывают храмы ПЦУ: Украина обратилась в ОБСЕ04.05.2019 17:57
Украина обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой проверить данные о том, что российская оккупационная администрация в Донецкой области конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины в ... подробнее →
Духи, георгиевская лента и наркотики стали причиной остановки на КПВВ04.05.2019 17:41
Много нарушений зафиксировано 3 мая в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных у донбасской линии разграничения, сообщает avdeevka.city . В Госпогранслужбе Украины сообщили, что вчера в ... подробнее →
В Луганске в праздничном параде примет участие танк, который был памятником04.05.2019 17:26
В Луганске в параде, посвященном Дню победы, примет участие танк, который ранее был памятником в неподконтрольном Антраците. Об этом сообщает пользователь соцсети Twitter, пишет ДонПресс. По ... подробнее →
Таинственное проклятие убивает: трупы моделей находят один за другим04.05.2019 17:09
За последнюю неделю, как минимум, три известные красавицы погибли при загадочных обстоятельствах, пишет Политека. Все началось с участницы конкурса красоты «Мисс Франция» и модели ... подробнее →
Криминальное обострение, или Кто сейчас настоящий хозяин в Мариуполе04.05.2019 16:51
Шесть дней Мариуполь тусил в ритме неформального фестиваля. Больше сотни всевозможных мероприятий на любой вкус – от массовых до элитарных. Тысячи людей на улицах. Десятки небольших молодежных ... подробнее →
Есть несколько ходов: Зеленский анонсировал ответ Украины на паспортный указ Путина04.05.2019 16:35
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит ответ на решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольного ... подробнее →
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