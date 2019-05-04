Готовится ликвидация популярного украинского банка: что ждет вкладчиков

04.05.2019 18:54

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору на ликвидацию ПАО «Захидинкомбанк» как юридического лица, передает from-ua . Фонд гарантирования ... подробнее →

Есть несколько ходов: Зеленский анонсировал ответ Украины на паспортный указ Путина

04.05.2019 16:35

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит ответ на решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольного ... подробнее →

Под Донецком гремит тяжелый бой, донетчане напуганы: ​"Утро началось с мощных бахов, очень страшно"

04.05.2019 16:18

Утром 4 мая под Донецком разразился тяжелый бой. В соцсетях донетчане массово сообщают о мощных обстрелах. Соцсети "гудят" из-за "заварушки" под Донецком, передает " Диалог.UA ". Громко под Донецком ... подробнее →

Присоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина

04.05.2019 15:59

Все, что сейчас происходит в отношениях между Беларусью и Россией, наилучшим образом свидетельствует о том, что уступки России – это путь, который ведет к потере всего, путь к войне, оккупации, ... подробнее →

Порошенко намерены посадить: создана группа по расследованию преступлений

04.05.2019 15:38

Действующий президент Петр Порошенко в скором времени может угодить за решетку Об этом в эфире украинского телеканала рассказала журналистка Светлана Крюкова, передает Страна . По ее словам, как ... подробнее →

Кирпич на голову: знаки Зодиака, которым грозит опасность в мае

04.05.2019 15:22

Астролог Влад Росс составил гороскоп на май-2019 и назвал главных неудачников месяца. Он назвал четыре знака Зодиака, которым следует быть острожным в этом месяце, пишет Главред. Рак - 1 место ... подробнее →

Кому нужно это позорище: Жители Донецка возмущены репетицией парада к 9 Мая

04.05.2019 15:03

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке представители незаконных формирований «ДНР» проводят репетиции парада к 9 мая с использованием тяжелой боевой техники, пишут ... подробнее →

В ОРЛО покончил с собой бывший украинский полицейский

04.05.2019 14:45

3 мая в неподконтрольном поселке Рафаиловка Луганской области по ул. Горького, 26, во дворе дома застрелился Усков Павел, 1992 г. р., бывший милиционер. Об этом сообщает группа «ЛНР|ХРОНИКИ ... подробнее →

Парубий после долгой беседы с Зеленским срочно собирает на встречу глав фракций, будет громкое решение

04.05.2019 14:28

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с председателем Верховной Рады Андреем Парубием. Инсайдом о встрече Зеленского и Парубия поделилось издание "Деловая столица" со ... подробнее →

В Донецке на кладбище подорвалась на растяжке женщина, убиравшая могилу

04.05.2019 14:13

На Новодевичьем кладбище во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке (Буденновский район) на растяжке подорвалась женщина, пришедшая убирать могилу. Об этом пишут местные ... подробнее →

В Донецке заблокировано движение в половине города, асфальт «излохматили» танками

04.05.2019 13:48

Сегодня во временно оккупированном Донецке оккупационные «власти ДНР» проводят «репетицию парада» к 9 мая. Дончане возмущены происходящим в городе. Вот что узнали « ... подробнее →

Стрелков разочаровал "Л/ДНР”, мечтающие о кураторстве КГБиста Бабича: "Не обольщайтесь, нам ничего не поможет"

04.05.2019 13:31

Бежавший "экс-министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) прокомментировал слухи о назначении КГБиста Михаила Бабича куратором донбасских "республик". Стрелков сильно ... подробнее →

Поминальные дни 2019: что категорически нельзя делать

04.05.2019 13:12

Радоница, гробки, проводы, поминальные или родительские дни – так в православном календаре называют специальные даты, когда верующие вспоминают усопших, пишут Подробности . Радоница в 2019 ... подробнее →

На «республиканском» КПП стало плохо женщине

04.05.2019 12:47

В неподконтрольном украинским властям Донецке на КПП «ДНР» «Александровка» на дорожном коридоре «Донецк-Курахово», что в Петровском районе города, стало плохо ... подробнее →

Боевиков «ДНР» уличили в прокладывании свежих траншей

04.05.2019 12:28

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области копают новые траншеи и обустраивают позиции. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

В ОРДО ожидают 95 тонн гуманитарного груза от Красного Креста

04.05.2019 12:11

Международный комитет Красного Креста отправил на неподконтрольные украинскому правительству территории Донецкой и Луганской области гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →

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