Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит ответ на решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольного ... подробнее →

Утром 4 мая под Донецком разразился тяжелый бой. В соцсетях донетчане массово сообщают о мощных обстрелах. Соцсети "гудят" из-за "заварушки" под Донецком, передает " Диалог.UA ". Громко под Донецком ... подробнее →

04.05.2019 15:59

Все, что сейчас происходит в отношениях между Беларусью и Россией, наилучшим образом свидетельствует о том, что уступки России – это путь, который ведет к потере всего, путь к войне, оккупации, ... подробнее →