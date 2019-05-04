Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали снимок популярного места отдыха дончан и гостей города парка имени Щербакова. Автор фото ... подробнее →

Здравствуй, дно! Мы пришли на тебя посмотреть! Оказывается, в оккупированном Луганске вслед за феерией победобесия «Взятие Рейхстага» показали еще один театр абсурда — как ... подробнее →

Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ в восточном и северном направлениях на небольшой высоте летают вертолеты Ми-17. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

С начала сегодняшних суток боевики девять раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции украинской армии из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов ... подробнее →

В Черкассах жестко избили известного журналиста: мужчина в коме 04.05.2019 20:00 В Черкассах неизвестные жестко избили известного журналиста Вадима Комарова, в результате чего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Третьей городской больницы. О происшествии на своей ... подробнее →