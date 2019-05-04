Враг ударил из запрещенного вооружения: в ООС рассказали о ситуации на фронте

04.05.2019 22:31

С начала сегодняшних суток боевики девять раз нарушил режим прекращения огня, обстреливая позиции украинской армии из 120 и 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов ... подробнее →

Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ летают вертолеты Ми-17

04.05.2019 21:59

Над КПП «Гуково» и «Донецк» и вдоль границы РФ в восточном и северном направлениях на небольшой высоте летают вертолеты Ми-17. Вот что узнали « Ведомости Донбасса ... подробнее →

В Луганске сначала «взяли рейхстаг», а потом «Беркут» разогнал Майдан

04.05.2019 21:27

Здравствуй, дно! Мы пришли на тебя посмотреть! Оказывается, в оккупированном Луганске вслед за феерией победобесия «Взятие Рейхстага» показали еще один театр абсурда — как ... подробнее →

Дончане показали в сети яркое фото парка Щербакова в первые дни мая

04.05.2019 20:58

Жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка в одном из сообществ в соцсети опубликовали снимок популярного места отдыха дончан и гостей города парка имени Щербакова. Автор фото ... подробнее →

Недалеко от полигона: Появились подробности подрыва женщины на кладбище в Донецке

04.05.2019 20:25

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке кладбище, где на растяжке подорвалась женщина, оцеплено. Там сейчас работают саперы. Об этом сегодня, 4 мая, местные жители сообщают в ... подробнее →

В Черкассах жестко избили известного журналиста: мужчина в коме

04.05.2019 20:00

В Черкассах неизвестные жестко избили известного журналиста Вадима Комарова, в результате чего мужчину госпитализировали в реанимационное отделение Третьей городской больницы. О происшествии на своей ... подробнее →

Луценко отдадут под суд: подробности скандала

04.05.2019 19:32

Глава Генпрокуратуры Юрий Луценко в ближайшее время может предстать перед судом Сообщается, что его могут привлечь к ответственности по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк. ... подробнее →

Путина ждет "сюрприз": Зеленский рассказал, что готовит в ответ на выдачу "ЛНР/ДНР" паспортов России

04.05.2019 19:05

Зеленский заявил, что его команда не останется в стороне, и в скором времени будут озвучены шаги, которые Украина намерена сделать в ответ на инициативу Путина по выдаче паспортов РФ жителям ... подробнее →

Готовится ликвидация популярного украинского банка: что ждет вкладчиков

04.05.2019 18:54

Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору на ликвидацию ПАО «Захидинкомбанк» как юридического лица, передает from-ua . Фонд гарантирования ... подробнее →

"МГБ ДНР" запытало до смерти своего же информатора из СБУ

04.05.2019 18:29

Террористы "Министерства госбезопасности ДНР" убили сотрудника СБУ, который был их информатором. Об этом рассказал экс-боевик Александр Агафонов. Внимание на откровение Агафонова обратил в Twitter ... подробнее →

На оккупированном Донбассе захватывают храмы ПЦУ: Украина обратилась в ОБСЕ

04.05.2019 17:57

Украина обратилась к СММ ОБСЕ с просьбой проверить данные о том, что российская оккупационная администрация в Донецкой области конфисковала храм и церковное имущество Православной церкви Украины в ... подробнее →

Духи, георгиевская лента и наркотики стали причиной остановки на КПВВ

04.05.2019 17:41

Много нарушений зафиксировано 3 мая в контрольных пунктах въезда-выезда, расположенных у донбасской линии разграничения, сообщает avdeevka.city . В Госпогранслужбе Украины сообщили, что вчера в ... подробнее →

В Луганске в праздничном параде примет участие танк, который был памятником

04.05.2019 17:26

В Луганске в параде, посвященном Дню победы, примет участие танк, который ранее был памятником в неподконтрольном Антраците. Об этом сообщает пользователь соцсети Twitter, пишет ДонПресс. По ... подробнее →

Таинственное проклятие убивает: трупы моделей находят один за другим

04.05.2019 17:09

За последнюю неделю, как минимум, три известные красавицы погибли при загадочных обстоятельствах, пишет Политека. Все началось с участницы конкурса красоты «Мисс Франция» и модели ... подробнее →

Криминальное обострение, или Кто сейчас настоящий хозяин в Мариуполе

04.05.2019 16:51

Шесть дней Мариуполь тусил в ритме неформального фестиваля. Больше сотни всевозможных мероприятий на любой вкус – от массовых до элитарных. Тысячи людей на улицах. Десятки небольших молодежных ... подробнее →

Есть несколько ходов: Зеленский анонсировал ответ Украины на паспортный указ Путина

04.05.2019 16:35

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда готовит ответ на решение президента России Владимира Путина об упрощении выдачи паспортов РФ для жителей неподконтрольного ... подробнее →

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