Погода в Украине приготовила поразительный сюрприз: «невероятный контраст»06.05.2019 22:45
Украинцев ждет немало погодных сюрпризов в ближайшее время 7 мая в Украине прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко: «Циклон со странноватым ... подробнее →
Продлится семь лет: ясновидящая предсказала будущее Украины06.05.2019 22:16
Известная медиум, ясновидящая и участница международной "Битвы экстрасенсов" из Израиля Регина Федоренко сделала свое предсказание о будущем Украины. Об этом передает Politeka. В частности, ... подробнее →
У Зеленского уточнили, какие категории граждан не будут декларировать свои доходы06.05.2019 21:50
Даниил Гетьманцев, отвечающий в команде Владимира Зеленского за экономику, финансы и налоговые вопросы, уточнил на своей странице в «Фейсбук», для кого е-декларирование не будет ... подробнее →
Члены НВФ обстреляли поселок на Луганщине: мины упали в 100 м от школы06.05.2019 21:31
Подразделения незаконных вооруженных формирований обстреляли из минометов поселок Троицкое Попаснянского района Луганской области. Об этом в Facebook сообщил замглавы Луганской областной ... подробнее →
"Крым вернется сам": Кравчук удивил неожиданным прогнозом06.05.2019 21:00
Жители аннексированного Россией Крыма захотят вернутся в Украину, когда уровень жизни в стране сравнится с европейским. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Отвечая на вопрос журналиста: "Как ... подробнее →
Названы имена кандидатов на пост главы МИД06.05.2019 20:33
В команде Зеленского рассматривают две кандидатуры на пост министра иностранных дел. Об это «ДС» рассказали источники в правительстве. По их словам, Павла Климкина на посту главы ... подробнее →
Коминтерново попало под обстрел: повреждены жилые дома06.05.2019 20:17
В результате обстрела повреждены два частных дома в неподконтрольном Украине селе Коминтерново Донецкой области. Об этом сегодня заявил так называемый «руководитель представительства ... подробнее →
Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии06.05.2019 20:01
О грибке Candida auris известно уже 10 лет. Его обнаружили у пациента в Японии, с тех пор о случаях заболевания сообщали по всему миру. С 2009 года ученые пытаются найти метод лечения, но пока ... подробнее →
В Украине введена абонплата на тепло, горячую и холодную воду: все подробности06.05.2019 19:45
В Украине с 1 мая 2019 вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах». По новой редакции закона о ЖКУ люди должны подписать один из предлагаемых договоров на ... подробнее →
У такого «народного героя» как Зеленский есть только 2 пути - эксперт06.05.2019 19:31
Андрей Головачев в статье, опубликованной изданием Главред, подчеркнул, что у такого «народного героя», как Владимир Зеленский , в нынешних украинских реалиях есть только 2 пути. ... подробнее →
Порошенко назначил нового командующего ООС и сделал заявление06.05.2019 19:15
Президент Украины Петр Порошенко сегодня назначил новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе генерала Александра Сирского. Об этом глава государства сообщил в Twitter. Так, президент ... подробнее →
Трагедия в «Шереметьево»: Владимир Зеленский выразил сочувствие россиянам06.05.2019 19:03
На личной странице в Facebook новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели людей в трагедии с самолетом, которая произошла в аэропорту ... подробнее →
Меган Маркл и принц Гарри стали родителями06.05.2019 18:38
Сегодня 37-летняя герцогиня Кембриджская впервые стала мамой и родила сына. Соответствующее заявление появилось на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. В тексте сообщения ... подробнее →
Порошенко обнародовал потери Украины из-за агрессии РФ06.05.2019 18:20
Президент Петр Порошенко во время визита на Донбасс заявил, что Украина за время войны на Донбассе потеряла почти три тысячи украинских защитников. Об этом он сказал, выступая в прифронтовой ... подробнее →
В Украине резко изменится погода: дожди и мокрый снег накроют страну06.05.2019 18:00
В скором времени в Украине прогнозируются переменные погодные условия и не в лучшею сторону. Так, в Украину придет похолодание и дожди, а в Карпатах и вовсе выпадет снег. Информация поступила ... подробнее →
Новая Почта переходит на экологичную упаковку06.05.2019 17:00
Все отделения Новой Почты начали переходить на новый тип упаковки: вместо пенопласта будет использоваться вторично переработанная бумага. Об этом сказано в пресс-релизе компании, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Мы проанализировали лучшие мировые практики и ... подробнее →
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