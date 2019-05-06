Подразделения незаконных вооруженных формирований обстреляли из минометов поселок Троицкое Попаснянского района Луганской области. Об этом в Facebook сообщил замглавы Луганской областной ... подробнее →

Даниил Гетьманцев, отвечающий в команде Владимира Зеленского за экономику, финансы и налоговые вопросы, уточнил на своей странице в «Фейсбук», для кого е-декларирование не будет ... подробнее →

Известная медиум, ясновидящая и участница международной "Битвы экстрасенсов" из Израиля Регина Федоренко сделала свое предсказание о будущем Украины. Об этом передает Politeka. В частности, ... подробнее →

Украинцев ждет немало погодных сюрпризов в ближайшее время 7 мая в Украине прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко: «Циклон со странноватым ... подробнее →

"Крым вернется сам": Кравчук удивил неожиданным прогнозом 06.05.2019 21:00 Жители аннексированного Россией Крыма захотят вернутся в Украину, когда уровень жизни в стране сравнится с европейским. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Отвечая на вопрос журналиста: "Как ... подробнее →

Названы имена кандидатов на пост главы МИД 06.05.2019 20:33 В команде Зеленского рассматривают две кандидатуры на пост министра иностранных дел. Об это «ДС» рассказали источники в правительстве. По их словам, Павла Климкина на посту главы ... подробнее →

Коминтерново попало под обстрел: повреждены жилые дома 06.05.2019 20:17 В результате обстрела повреждены два частных дома в неподконтрольном Украине селе Коминтерново Донецкой области. Об этом сегодня заявил так называемый «руководитель представительства ... подробнее →