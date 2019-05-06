Погода в Украине приготовила поразительный сюрприз: «невероятный контраст»

06.05.2019 22:45

Украинцев ждет немало  погодных  сюрпризов в ближайшее время 7 мая в Украине прогнозируют сильные дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко: «Циклон со странноватым ... подробнее →

Продлится семь лет: ясновидящая предсказала будущее Украины

06.05.2019 22:16

Известная медиум, ясновидящая и участница международной "Битвы экстрасенсов" из Израиля Регина Федоренко сделала свое предсказание о будущем Украины. Об этом передает Politeka. В частности, ... подробнее →

У Зеленского уточнили, какие категории граждан не будут декларировать свои доходы

06.05.2019 21:50

Даниил Гетьманцев, отвечающий в команде Владимира Зеленского за экономику, финансы и налоговые вопросы, уточнил на своей странице в «Фейсбук», для кого е-декларирование не будет ... подробнее →

Члены НВФ обстреляли поселок на Луганщине: мины упали в 100 м от школы

06.05.2019 21:31

Подразделения незаконных вооруженных формирований обстреляли из минометов поселок Троицкое Попаснянского района Луганской области. Об этом в Facebook сообщил замглавы Луганской областной ... подробнее →

"Крым вернется сам": Кравчук удивил неожиданным прогнозом

06.05.2019 21:00

Жители аннексированного Россией Крыма захотят вернутся в Украину, когда уровень жизни в стране сравнится с европейским. Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. Отвечая на вопрос журналиста: "Как ... подробнее →

Названы имена кандидатов на пост главы МИД

06.05.2019 20:33

В команде Зеленского рассматривают две кандидатуры на пост министра иностранных дел. Об это «ДС» рассказали источники в правительстве. По их словам, Павла Климкина на посту главы ... подробнее →

Коминтерново попало под обстрел: повреждены жилые дома

06.05.2019 20:17

В результате обстрела повреждены два частных дома в неподконтрольном Украине селе Коминтерново Донецкой области. Об этом сегодня заявил так называемый «руководитель представительства ... подробнее →

Медики назвали грибок, который может стать причиной масштабной эпидемии

06.05.2019 20:01

О грибке Candida auris известно уже 10 лет. Его обнаружили у пациента в Японии, с тех пор о случаях заболевания сообщали по всему миру. С 2009 года ученые пытаются найти метод лечения, но пока ... подробнее →

В Украине введена абонплата на тепло, горячую и холодную воду: все подробности

06.05.2019 19:45

В Украине с 1 мая 2019 вступила в силу новая редакция закона «О жилищно-коммунальных услугах». По новой редакции закона о ЖКУ люди должны подписать один из предлагаемых договоров на ... подробнее →

У такого «народного героя» как Зеленский есть только 2 пути - эксперт

06.05.2019 19:31

Андрей Головачев в статье, опубликованной изданием Главред, подчеркнул, что у такого «народного героя», как  Владимир Зеленский , в нынешних украинских реалиях есть только 2 пути. ... подробнее →

Порошенко назначил нового командующего ООС и сделал заявление

06.05.2019 19:15

Президент Украины Петр Порошенко сегодня назначил новым командующим Операции Объединенных сил на Донбассе генерала Александра Сирского. Об этом глава государства сообщил в Twitter. Так, президент ... подробнее →

Трагедия в «Шереметьево»: Владимир Зеленский выразил сочувствие россиянам

06.05.2019 19:03

На личной странице в Facebook новоизбранный украинский президент  Владимир Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели людей в трагедии с самолетом,  которая произошла в аэропорту ... подробнее →

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

06.05.2019 18:38

Сегодня 37-летняя герцогиня Кембриджская впервые стала мамой и родила сына. Соответствующее заявление появилось на официальной странице герцогов Сассекских в Instagram. В тексте сообщения ... подробнее →

Порошенко обнародовал потери Украины из-за агрессии РФ

06.05.2019 18:20

Президент Петр Порошенко во время визита на Донбасс заявил, что Украина за время войны на Донбассе потеряла почти три тысячи украинских защитников. Об этом он сказал, выступая в прифронтовой ... подробнее →

В Украине резко изменится погода: дожди и мокрый снег накроют страну

06.05.2019 18:00

В скором времени в Украине прогнозируются переменные погодные условия и не в лучшею сторону. Так, в Украину придет похолодание и дожди, а в Карпатах и вовсе выпадет снег. Информация поступила ... подробнее →

Новая Почта переходит на экологичную упаковку

06.05.2019 17:00

Все отделения Новой Почты начали переходить на новый тип упаковки: вместо пенопласта будет использоваться вторично переработанная бумага. Об этом сказано в пресс-релизе компании, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . "Мы проанализировали лучшие мировые практики и ... подробнее →

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