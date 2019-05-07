Представитель так называемой «пресс-службы народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко заявил, что назначение Александра Сырского командующим ООС на Донбассе якобы не несет ничего ... подробнее →

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области минируют обочины дорог. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

От советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина поступило резонансное заявление. Так, Иван Апаршин считает, что Украина не ... подробнее →

Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня вручил сегодня «Георгивские кресты» членам НВФ подразделения «Спарта». Об этом сообщается на официальном сайте главаря ... подробнее →

В зоне ООС погиб украинский военный, двое бойцов получили ранения 07.05.2019 20:01 С начала суток подразделения НВФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил штаб ООС. Как стало ... подробнее →