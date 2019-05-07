Пушилин вручил «награды» членам НВФ из подразделения «Спарта»07.05.2019 22:29
Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня вручил сегодня «Георгивские кресты» членам НВФ подразделения «Спарта». Об этом сообщается на официальном сайте главаря ... подробнее →
Советник Зеленского Апаршин сделал резонансное заявление о противостоянии Украины и России07.05.2019 22:01
От советника новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Ивана Апаршина поступило резонансное заявление. Так, Иван Апаршин считает, что Украина не ... подробнее →
Боевики «ЛНР» минируют обочины дорог в населенных пунктах Богдановка и Криничное07.05.2019 21:33
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Луганской области минируют обочины дорог. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
В ОРЛО отреагировали на смену командующего ООС на Донбассе07.05.2019 20:59
Представитель так называемой «пресс-службы народной милиции ЛНР» Иван Филипоненко заявил, что назначение Александра Сырского командующим ООС на Донбассе якобы не несет ничего ... подробнее →
Боевики «ЛНР» стягивают в Луганск и пригороды РСЗО и тяжелое вооружение07.05.2019 20:28
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты стягивают в Луганск и временно оккупированные населенные пункты Луганской области РСЗО и другое тяжелое вооружение. Вот что узнали « ... подробнее →
В зоне ООС погиб украинский военный, двое бойцов получили ранения07.05.2019 20:01
С начала суток подразделения НВФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщил штаб ООС. Как стало ... подробнее →
На Донбассе после боя без вести пропал морпех ВСУ07.05.2019 19:32
На территории Донбасса после боя исчез военный морской пехоты по имени Денис Козьма. Так, боец 35-й ОБМП Денис Козьма пропал без вести после того, как прошел бой недалеко от села Николаевка. ... подробнее →
«Даже внутрь не пускают»: дончане возмущены условиями приема документов на получение российских паспортов07.05.2019 18:59
Несмотря на заявления «власти ДНР» о начале работы так называемых «миграционных центров ДНР» оформление документов на получение российского гражданства пока происходит не ... подробнее →
"Горело и взрывалось всю ночь", - в Сеть попали кадры уничтожения склада боевиков "ДНР" возле Зайцево07.05.2019 18:31
Незаконные вооруженные бандформирования "ДНР" понесли тяжелые потери из-за сокрушительного удара Вооруженных сил Украины вблизи населенного пункта Зайцево. Известный волонтер Юрий Мысягин ... подробнее →
По центральным улицам Донецка прошла тяжелая техника. ВИДЕО07.05.2019 18:02
В неподконтрольном Украине Донецке на улице Артема прошла последняя перед парадом Победы репетиция пешей и моторизированной колонн военной техники «ДНР». Подконтрольные ОРДО СМИ ... подробнее →
Украинцев ждет резкое подорожание алкоголя и сигарет: новые цены07.05.2019 17:39
В Украине цены на алкоголь в 2019-м вырастут почти на 10%, в то же время табачные изделия будут обходиться практически на четверть дороже, говорится в инфляционном отчете НБУ. Рост минимальных цен на ... подробнее →
В ОРДЛО прибыли российские снайперы для выполнения «особых задач»07.05.2019 17:19
На неподконтрольную Украине часть Донбасса прибыли группы снайперов из Российской Федерации. Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передает donpress.com . Он отметил, что по ... подробнее →
Техника ВСУ на улицах Донецка: боевики удивили анонсом про американский Hamvee и парад 9 мая07.05.2019 17:01
Американский Hamvee примет участие в параде Победы в захваченном Донецке, согласно анонсу сепаратистских групп в социальных сетях. В Сети появилась информация о том, какая техника будет на параде ... подробнее →
Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов а районе Ясиноватой07.05.2019 16:43
Боевики «ДНР» и российские оккупанты увеличили число обстрелов в районе временно оккупированного н.п. Ясиноватая. В этом их уличили наблюдатели СММ ОБСЕ. Вот что узнали « ... подробнее →
Как абитуриенту из ОРДЛО и Крыма поступить в украинский вуз по упрощенной системе: полная инструкция07.05.2019 16:20
В Украине начинают работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые жители временно неподконтрольных территорий могут поступать в украинские ... подробнее →
В SuperJet погиб предатель Украины из Севастополя, который летел служить на авианосец “Адмирал Кузнецов”07.05.2019 16:02
Мичман из Севастополя Роман Власов с супругой Мариной Власовой сгорели в самолете Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. Об этом сообщают РосСМИ, передает " Диалог.UA ". Ранее выжившая ... подробнее →
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