Бессонница опаснее, чем многие думают. Бессонница - проблема, с которой в течение жизни сталкивается практически каждый. Статистика утверждает: до 45% жителей планеты страдают от нарушений сна, ... подробнее →

Новообраний президент України Володимир Зеленскький оригінально привітав українців з Днем пам’яті та примирення, опублікувавши в мережі знакове фото з воїном радянської армії та ... подробнее →

В Украине размер пенсии по итогам апреля достиг 2899 гривен. При этом еще в начале года пенсионеры получали 2645 гривен, говорится на сайте Пенсионного фонда Украины . Таким образом, по ... подробнее →

Погода в Украине скоро потеплеет Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Согласно прогнозу, 9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, ... подробнее →