Погода в Украине опомнится: названа дата потепления, будет жара

08.05.2019 22:38

Погода в Украине  скоро потеплеет Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Согласно прогнозу, 9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, ... подробнее →

В Украине заметно подняли пенсии: озвучен размер новых выплат

08.05.2019 22:02

В Украине размер пенсии по итогам апреля достиг 2899 гривен. При этом еще в начале года пенсионеры получали 2645 гривен, говорится на сайте  Пенсионного фонда Украины . Таким образом, по ... подробнее →

«Крутий президент - крутої країни!» Зеленський у День пам’яті та примирення показав символічне фото з ветераном СССР та зв’язковою УПА

08.05.2019 21:47

Новообраний  президент України  Володимир Зеленскький оригінально привітав українців з Днем пам’яті та примирення, опублікувавши в мережі знакове фото з воїном радянської армії та ... подробнее →

Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить

08.05.2019 21:33

Бессонница опаснее, чем многие думают. Бессонница - проблема, с которой в течение жизни сталкивается практически каждый. Статистика утверждает: до 45% жителей планеты страдают от нарушений сна, ... подробнее →

Инаугурация Зеленского тянет на рекорд: такого в истории Украины еще не было

08.05.2019 21:15

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский идет на рекорд – за все время независимой Украины Дело в том, что по закону, дата вступления в должность главы державы должна быть не ... подробнее →

У Савченко опровергли информацию, что она хочет возглавить Минобороны или МИД при Зеленском

08.05.2019 21:00

Пресс-секретать Надежды Савченко» Татьяна Проторченко опровергла слухи о заявлении нардепа возглавить в новом правительстве МИД или Минобороны. Соответствующее заявление она сделалав эфире ... подробнее →

Жительница Донецка рассказала о «кошмаре» подачи документов для получения паспорта РФ

08.05.2019 20:48

Жительница неподконтрольного Украине Донецка в социальной сети пожаловалась на ужасные условия, созданные в так называемых «миграционных службах ДНР» для людей, желающих получить паспорта России. В своей публикации женщина пишет: ... подробнее →

Вакарчук объявит о походе в политику и представит свою команду – СМИ назвали дату

08.05.2019 20:20

16 мая 2019 года певец Святослав Вакарчук объявит о походе в политику и представит общественности свою команду. Об этом сообщили в программе "Факты ICTV", передает "Диалог.UA". ... подробнее →

Украинцев предупредили о резком росте цен на продукты

08.05.2019 20:02

В Украине продолжает расти инфляция. По итогам апреля потребительские цены по сравнению с мартом выросли на 1%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, передает  Корреспондент . ... подробнее →

В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы

08.05.2019 19:48

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер не направил поздравление с Днем Победы новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. ... подробнее →

Политический эксперт объяснил, почему украинцам не видать отмены «мажоритарки»

08.05.2019 19:29

Несмотря на оживленные слухи о том, что на ближайших парламентских выборах не будет «мажоритарки», слухам так и не суждено будет стать реальностью. Многие уважаемые люди с ... подробнее →

Зеленский назвал свою главную цель на посту президента: «Хотим добиться победы»

08.05.2019 19:17

Владимир Зеленский  впервые открыто назвал свою долгосрочную цель на посту президента Новоизбранный президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, ... подробнее →

Украинцы с российскими паспортами могут остаться без пенсий и соцвыплат – подробности

08.05.2019 19:00

В Кабинете министров могут принять решение о лишении пенсий и социальных выплат жителе временно неподконтрольных Киеву территорий «Л/ДНР», которые получили паспорт страны-агрессора ... подробнее →

В Кабмине разработали механизм выявления жителей Донбасса, получивших паспорта РФ

08.05.2019 18:45

Кабмин Украины разработал механизм, по которому будут вычислять украинцев, получивших российский паспорт. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне ... подробнее →

Украина закрывает границы: в чем дело?

08.05.2019 18:30

В Украине завили о срочном усилении границы. Так, сотрудники Госпогранслужбы Украины отчитались, что накануне 9 мая, Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне границы Украины были усилены. Для ... подробнее →

В «ЛНР» готовятся к переписи населения

08.05.2019 18:15

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «ЛНР» планирует провести перепись населения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. Сообщается, что «совет ... подробнее →

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