Погода в Украине опомнится: названа дата потепления, будет жара08.05.2019 22:38
Погода в Украине скоро потеплеет Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. Согласно прогнозу, 9 мая в западной части Украины, в Житомирской, Киевской, ... подробнее →
В Украине заметно подняли пенсии: озвучен размер новых выплат08.05.2019 22:02
В Украине размер пенсии по итогам апреля достиг 2899 гривен. При этом еще в начале года пенсионеры получали 2645 гривен, говорится на сайте Пенсионного фонда Украины . Таким образом, по ... подробнее →
«Крутий президент - крутої країни!» Зеленський у День пам’яті та примирення показав символічне фото з ветераном СССР та зв’язковою УПА08.05.2019 21:47
Новообраний президент України Володимир Зеленскький оригінально привітав українців з Днем пам’яті та примирення, опублікувавши в мережі знакове фото з воїном радянської армії та ... подробнее →
Мифы о бессоннице, в которые пора перестать верить08.05.2019 21:33
Бессонница опаснее, чем многие думают. Бессонница - проблема, с которой в течение жизни сталкивается практически каждый. Статистика утверждает: до 45% жителей планеты страдают от нарушений сна, ... подробнее →
Инаугурация Зеленского тянет на рекорд: такого в истории Украины еще не было08.05.2019 21:15
Победитель президентских выборов Владимир Зеленский идет на рекорд – за все время независимой Украины Дело в том, что по закону, дата вступления в должность главы державы должна быть не ... подробнее →
У Савченко опровергли информацию, что она хочет возглавить Минобороны или МИД при Зеленском08.05.2019 21:00
Пресс-секретать Надежды Савченко» Татьяна Проторченко опровергла слухи о заявлении нардепа возглавить в новом правительстве МИД или Минобороны. Соответствующее заявление она сделалав эфире ... подробнее →
Жительница Донецка рассказала о «кошмаре» подачи документов для получения паспорта РФ08.05.2019 20:48
Жительница неподконтрольного Украине Донецка в социальной сети пожаловалась на ужасные условия, созданные в так называемых «миграционных службах ДНР» для людей, желающих получить паспорта России. В своей публикации женщина пишет: ... подробнее →
Вакарчук объявит о походе в политику и представит свою команду – СМИ назвали дату08.05.2019 20:20
16 мая 2019 года певец Святослав Вакарчук объявит о походе в политику и представит общественности свою команду. Об этом сообщили в программе "Факты ICTV", передает "Диалог.UA". ... подробнее →
Украинцев предупредили о резком росте цен на продукты08.05.2019 20:02
В Украине продолжает расти инфляция. По итогам апреля потребительские цены по сравнению с мартом выросли на 1%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики, передает Корреспондент . ... подробнее →
В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы08.05.2019 19:48
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер не направил поздравление с Днем Победы новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. ... подробнее →
Политический эксперт объяснил, почему украинцам не видать отмены «мажоритарки»08.05.2019 19:29
Несмотря на оживленные слухи о том, что на ближайших парламентских выборах не будет «мажоритарки», слухам так и не суждено будет стать реальностью. Многие уважаемые люди с ... подробнее →
Зеленский назвал свою главную цель на посту президента: «Хотим добиться победы»08.05.2019 19:17
Владимир Зеленский впервые открыто назвал свою долгосрочную цель на посту президента Новоизбранный президент Украины провел встречу с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, ... подробнее →
Украинцы с российскими паспортами могут остаться без пенсий и соцвыплат – подробности08.05.2019 19:00
В Кабинете министров могут принять решение о лишении пенсий и социальных выплат жителе временно неподконтрольных Киеву территорий «Л/ДНР», которые получили паспорт страны-агрессора ... подробнее →
В Кабмине разработали механизм выявления жителей Донбасса, получивших паспорта РФ08.05.2019 18:45
Кабмин Украины разработал механизм, по которому будут вычислять украинцев, получивших российский паспорт. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне ... подробнее →
Украина закрывает границы: в чем дело?08.05.2019 18:30
В Украине завили о срочном усилении границы. Так, сотрудники Госпогранслужбы Украины отчитались, что накануне 9 мая, Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне границы Украины были усилены. Для ... подробнее →
В «ЛНР» готовятся к переписи населения08.05.2019 18:15
На неподконтрольной украинским властям части Луганской области «ЛНР» планирует провести перепись населения. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. Сообщается, что «совет ... подробнее →
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