В неподконтрольном Украине Донецке во время шествия так называемого «Бессмертного полка» пронесли десятки портретов убитого 31 августа 2018 года экс-главаря ОРДО Александра ... подробнее →

Природные катаклизмы лишат украинцев целого времени года Ученые предупреждают о климатической катастрофе, которая стремительно надвигается на Украину. В ближайшем будущем страна рискует ... подробнее →

Часто человеку приходится платить не за рыбу, а за большое количество воды или масла в консерве. Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку ... подробнее →

Исследователи проанализировали ДНК одноклеточных. Команда ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) обнаружила морские микроорганизмы, которые получают энергию ... подробнее →

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины. Соответствующая информация сообщается на сайте главы государства. Так, в тексте ... подробнее →

Украинских водителей предупредили об очередном штрафе. Об этом сообщает информационный портал mmr. Водителей предупредили о штрафе за неосвещенный номерной знак. За такое нарушение водителей ... подробнее →

В Верховной Раде до сих пор не определились с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Однако уже появились мнения о правилах парламентских выборов. Некоторые ... подробнее →

Известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что он допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине может быть «экспериментом над страной», однако «хуже точно уже не будет». Как передает ... подробнее →