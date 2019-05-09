Обнаружена новая форма жизни

09.05.2019 22:43

Исследователи проанализировали ДНК одноклеточных. Команда ученых из Вашингтонского университета в Сиэтле (США) обнаружила морские микроорганизмы, которые получают энергию ... подробнее →

Названа пятерка самых опасных дешевых продуктов

09.05.2019 22:21

Часто человеку приходится платить не за рыбу, а за большое количество воды или масла в консерве. Дешевые колбасы, сосиски, полуфабрикаты, твердые сыры, рыбные консервы и сладости вошли в пятерку ... подробнее →

Климатическая катастрофа мощно ударит по Украине

09.05.2019 21:47

Природные катаклизмы  лишат украинцев целого времени года Ученые предупреждают о климатической катастрофе, которая стремительно надвигается на Украину. В ближайшем будущем страна рискует ... подробнее →

В Донецке на параде Победы пронесли десятки портретов убитого экс-главаря «ДНР» Захарченко

09.05.2019 21:28

В неподконтрольном Украине Донецке во время шествия так называемого «Бессмертного полка» пронесли десятки портретов убитого 31 августа 2018 года экс-главаря ОРДО Александра ... подробнее →

«При Зеленском страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917», - Коломойский

09.05.2019 21:03

Известный украинский бизнесмен  Игорь Коломойский  заявил, что он допускает, что президентство Владимира Зеленского в Украине может быть «экспериментом над страной», однако «хуже точно уже не будет». Как передает  ... подробнее →

Началось: нардепы наперегонки помчались торговаться с Зеленским

09.05.2019 20:48

В Верховной Раде до сих пор не определились с датой инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Однако уже появились мнения о правилах парламентских выборов. Некоторые ... подробнее →

"Можно остаться без автомобиля": водителей в Украине предупредили о нововведении

09.05.2019 20:30

Украинских водителей предупредили об очередном штрафе. Об этом сообщает информационный портал mmr. Водителей предупредили о штрафе за неосвещенный номерной знак. За такое нарушение водителей ... подробнее →

Порошенко присвоил главе СБУ звание Герой Украины

09.05.2019 20:17

Президент Украины Петр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку звание Герой Украины. Соответствующая информация сообщается на сайте главы государства. Так, в тексте ... подробнее →

Украина не может лишить пенсий и соцвыплат из-за раздачи паспортов РФ для «Л-ДНР», – Тука

09.05.2019 19:57

В Украине нельзя лишить пенсий и соцвыплат украинских граждан, проживающих на неподконтрольном украинским властям Донбассе из-за раздачи им паспортов РФ. Об этом заявил заместитель министра по ... подробнее →

Названы знаки Зодиака, которым смело можно доверять любые тайны

09.05.2019 19:40

Не каждому знаку Зодиака можно доверить тайны. Астрологи рассказали, на кого из представителей зодиакального круга можно положиться. Об этом пишет  РБК-Украина . Козероги очень ценят дружбу ... подробнее →

В акциях ко Дня победы над нацизмом приняли участие 700 тысяч украинцев

09.05.2019 19:20

В акциях по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие около 700 тысяч украинцев. Об этом сообщил спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало. По данным ... подробнее →

«Парад в «ДНР»: Пушилин одел своих подчиненных в форму НКВД

09.05.2019 19:03

Во время парада, приуроченного ко Дню победы, на территории временно оккупированного Донецка рядом с главарем террористов самопровозглашенной, не признанной мировым сообществом «Донецкой ... подробнее →

Известный комбат рассказал о новых отвоеванных землях на Донбассе

09.05.2019 18:45

Удалось отвоевать земли у боевиков на Донбассе. Об успехах ВСУ рассказал легендарный АТО-шник в сети. Как недавно стало известно, украинские бойцы отвоевали у российских оккупантов новые ... подробнее →

Доктор Комаровский рассказал, что делать при укусе насекомых

09.05.2019 18:35

Как может отреагировать организм. Реагируя на укусы насекомых, следует учитывать две возможных ситуации, передает  Хроника.инфо  со ссылкой на  clutch.ua . Об этом известный ... подробнее →

«Целые государства будут стерты с лица Земли»: ученые предупредили о неминуемой катастрофе

09.05.2019 18:15

Кардинальные изменения, которые начались в  Арктике , могут привести к исчезновению многих городов Многие эксперты дают неутешительные прогнозы будущему нашей планете, а события в Арктике ... подробнее →

Дожди в Украине прекращаться не собираются

09.05.2019 17:55

Завтра, 10 мая, почти на всей территории нашей страны пройдут дожди. Так пишет  replyua.net , ссылаясь на NewsOne. В частности, такую информацию обнародовала синоптик Наталья Диденко на своей ... подробнее →

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