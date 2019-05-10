Почему паспортизация Донбасса "паспортами РФ" обречена на провал 10.05.2019 22:08 Несмотря на все проблемы и потенциальные негативные последствия, информационную кампанию все же удалось запустить. Изначально российское руководство хотело, чтобы люди с Донбасса сами приезжали в ... подробнее →

Главари «ДНР» решили отменить комендантский час 10.05.2019 21:48 Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области решили отменить комендантский час. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Главари ... подробнее →