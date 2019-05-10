Новейшее оружие ВСУ приводит в ужас оккупантов: наемник РФ Морозов сболтнул лишнего о войне на Донбассе10.05.2019 22:31
Участник незаконных вооруженных формирований из РФ заявил, что на Донбассе идет высокотехнологичная война, где ВСУ значительно превосходят боевиков "ЛДНР". Российский наемник Андрей Морозов, ... подробнее →
Почему паспортизация Донбасса "паспортами РФ" обречена на провал10.05.2019 22:08
Несмотря на все проблемы и потенциальные негативные последствия, информационную кампанию все же удалось запустить. Изначально российское руководство хотело, чтобы люди с Донбасса сами приезжали в ... подробнее →
Главари «ДНР» решили отменить комендантский час10.05.2019 21:48
Главари «ДНР» на временно оккупированных территориях Донецкой области решили отменить комендантский час. Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Главари ... подробнее →
Стало известно, какого числа будет Троица в 2019 году10.05.2019 21:24
Троица - один из главных христианских праздников. Православная церковь отмечает его в 50 день после Пасхи (с учетом, что Пасха - первый день), а западные христиане - на 57 день. В этот день ... подробнее →
Войны могло не быть: эксперт удивил заявлением о Турчинове и Донбассе10.05.2019 21:00
Главной предпосылкой для войны на Донбассе стали события 2004 года, когда сепаратисты провели масштабный съезд в Северодонецке и в итоге остались безнаказанными. Такое мнение высказал военный ... подробнее →
В Краматорске будут отданы под суд 23 уклониста10.05.2019 20:47
Военный комиссар Краматорска (Донецкая обл.) передал в суд уголовные производства, возбужденные в отношении 23 жителей города, которые уклонялись от призыва в армию, пишут Донецкие новости . Как ... подробнее →
Под Докучаевском гремят тяжелые бои, ВСУ не дают оккупанту продыху - у "ДНР" потери, срочно вербуют боевиков10.05.2019 20:31
Район оккупированного города Докучаевска сегодня самый "горячий" участок фронта на Донбассе. Террористы несут потери, приходится срочно вербовать новое "пушечное мясо". Под Докучаевском гремят ... подробнее →
Под Докучаевском настоящий «котел»: бойцы ВСУ выносят вперед ногами российских наемников10.05.2019 20:21
В районе временно оккупированного террористами самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Докучаевска сегодня наблюдается одна из самых «горячих» точек на фронте на ... подробнее →
«Сдайте ключ»: Зеленский жестко обратился к Порошенко и Верховной Раде. ВИДЕО10.05.2019 19:49
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский в жесткой форме потребовал от депутатов Верховной Рады назначить инаугурацию на 19 мая. Об этом он заявил в видеообращении, которое было ... подробнее →
Батальон "Донбасс" мощно дал "по зубам" врагу в бое под Калиново - у "ЛНРовцев" разгромлена техника и потери10.05.2019 19:32
Утром 10 мая гибридная армия РФ попыталась отвоевать ранее потерянные позиции под Новозвановкой. Это обернулось для нее серьезнейшими потерями. О бое под Новозвановкой рассказал в Telegram ... подробнее →
ВСУ в День победы отправили на тот свет предателя по кличке Ежик, "ДНРовцы" в трауре10.05.2019 19:11
На Донбассе 9 мая в День победы бойцы ООС ликвидировали наемника по кличке Ежик. О еще одном ликвидированном террористе рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, передает " Диалог.UA ". О ... подробнее →
Скандальный юрист Коломойского раскрыл договоренности с Зеленским: «В первую очередь, я…». ВИДЕО10.05.2019 18:56
Юрист Андрей Богдан впервые открыто рассказал о своих договоренностях с Владимиром Зеленским Андрей Богдан является адвокатом олигарха Игоря Коломойского, а также выступает в роли юридического ... подробнее →
Ахметову выдали «черную метку»10.05.2019 18:36
Михаил Подоляк в статье, опубликованной изданием Главред, отметил, что Ринат Ахметов уже получил «черную метку», поскольку является наиболее зловредным монополистом на украинском ... подробнее →
Политолог озвучил несколько возможных сценариев для Владимира Зеленского10.05.2019 18:20
Игорь Рейтерович отметил в статье, опубликованной изданием Главком, что Владимиру Зеленскому придется решать целый ряд очень важных проблем. Одной из таких, по мнению политолога, являются олигархи, ... подробнее →
"Путин готовит Зеленского для этого", - зачем РФ идет на риск, усиливая агрессию против Украины, - эксперт10.05.2019 18:03
Избрание президента Украины Владимира Зеленского неслучайно повлекло за собой рост уровня агрессии со стороны России, так как Владимир Путин хочет иметь козырь на переговорах. Представитель Украины в ... подробнее →
В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России10.05.2019 17:47
В США признали важность Медведчука в налаживании отношений Украины и России Американское антиглобалисткое издание The Duran опубликовало статью о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе в ... подробнее →
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