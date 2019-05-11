В Донецке взорвалась газовая заправка 11.05.2019 22:06 Сегодня около 15:50 за микрорайоном Широкий в неподконтрольном Украине Донецке взорвалась старая газовая заправка. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com . ... подробнее →

Без субсидий останутся миллионы украинцев: кто в группе риска 11.05.2019 21:40 Андрей Рева, министр социальной политики, объяснил разницу начисления субсидий для безработных украинцев, которые проживают в городах и селах. Об этом он сообщил в парламенте на часе вопросов к ... подробнее →